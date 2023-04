Stjålet bil kører gennem mur i parkeringshus og falder ned

Søndag formiddag er en personbil kørt igennem muren i et parkeringshus i Hjørring og er faldet omkring fire meter ned.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Uheldet skete på første sal i parkeringshuset. Da bilen faldt ned, landede den på hovedet.

Politikredsen skriver opfølgende, at der var tre personer i bilen, da ulykken skete. Der er tale om to mænd på 18 og 19 år, og en kvinde på 18 år, skriver politiet kort før klokken 13 søndag.

Det har vist sig, at bilen er en sort Citroën C4, som var efterlyst for brugstyveri, oplyser politiet.

Bilens fører, den 18-årige mand, var fastklemt ved uheldet, men er ude af bilen og under behandling på Hjørring Sygehus. Politiet skriver, at han er sigtet for brugstyveri, og at politiet taler med ham på sygehuset.

Han er kun lettere tilskadekommen, oplyser politiet på Twitter.

Den 19-årige mand og den 18-årige kvinde var umiddelbart uskadte og blev tilset på stedet. De er også sigtet for brugstyveri. De er blevet anholdt og bliver bragt til politigården i Aalborg.

- Herefter kom vi konstatere, at ingen er kommet alvorligt til skade ved den alvorlige hændelse. Der arbejdes videre med sagen hen over de næste timer, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen har afspærret ulykkesstedet, og parkeringshuset er lukket.

Kort efter klokken 12.30 søndag lød det, at politiet afventede en bilinspektør, som skal tilse ulykkesstedet.

En bilinspektør bliver tilkaldt til alvorlige færdselsuheld, og kan være med til at fastlægge, hvad der er gået forud for uheldet.

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 11.48 søndag.

