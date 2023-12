Bil kørte i vandet ved Nationalbanken - ægtepar reddet ud

En bil er fredag aften endt i vandet i Københavns havn efter et trafikuheld på Christian IV's bro tæt ved Nationalbanken og Børsen i det indre København.

To personer er blevet reddet ud af bilen, oplyser Københavns Politi til Ritzau. De første meldinger går på, at de ikke er kommet alvorligt til skade.

Operationschef i Hovedstadens Beredskab Martin Kjærsgaard fortæller til B.T., at der er tale om et ældre ægtepar.

- Flere personer hoppede i vandet for at få dem ud. De er alle oppe nu. De bliver alle tilset af ambulancepersonalet, fordi de har fået kulde, siger Martin Kjærsgaard til B.T.

På X skriver Hovedstadens Beredskab, at det var civile forbipasserende, der fik reddet ægteparret ud, og at beredskabets dykkere assisterede med at få dem op ad vandet. Bilen står nu på bunden af havnen, lyder det.

Politiet fik en anmeldelse om hændelsen klokken 20.10, og det er fortsat uvist, hvordan uheldet skete. Der er tale om et solouheld, lyder det fra politiet.

Hovedstadens Beredskab har på det sociale medie X skrevet, at man er mødt massivt op med dykkere og overfladereddere.

/ritzau/