Bil med havariblink midt på bro skabte frygt hos politiet

En forladt bil på Storstrømsbroen fik fredag eftermiddag politiet til at frygte det værste.

Bilen holdt cirka midt på broen, som forbinder Falster med Sjælland via den lille ø Masnedø syd for Vordingborg.

- Den holdt med havariblink på, og ofte er det desværre sådan, at når vi finder en bil, som holder på den måde, så er det, fordi nogen vil springe ud fra broen, fortæller vagtchef Jakob Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere lignende tilfælde frygtede politiet derfor, at føreren af bilen kunne være enten sprunget ud over kanten eller faldet.

- Vi nåede at tilkalde en helikopter, og der var også både i vandet for at lede efter personen, fortæller Jakob Jensen.

Heldigvis skulle det vise sig, at sagen ikke var så alvorlig, som politiet først frygtede. Det viste sig nemlig, at føreren af bilen var gået ad broen og ind til land.

Bilen havde han efterladt, fordi den var gået i stykker, og derfor havde han tændt havariblinket.

Storstrømsbroen - Vejdirektoratet kalder den nu for Den Gamle Storstrømsbro, da en ny er under opførelse - er ifølge Vejdirektoratet så høj, at skibe med en højde på 26 meter kan sejle under den.

/ritzau/