Bil med manglende kofanger efterlyses efter politiets skud

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) efterlyser en bil med skader, efter at politiet i sidste uge affyrede skud i Slagelse.

Den efterlyste bil er en grå eller mørkegrå Toyota Corolla stationcar, som har skader på fronten. Den mangler blandt andet forreste kofanger. Muligvis har bilen også en ødelagt rude, oplyser DUP onsdag.

DUP har til opgave at undersøge sager mod politiet.

Det var torsdag 15. juni omkring klokken 22.35, at politiet afgav skud i området ved Kierulffsvej og Albert Ibsensvej.

Efterfølgende har det været småt med oplysninger om sagen, som DUP er sat til at undersøge.

Politiklagemyndigheden oplyste fredag til TV2 Øst, at sagen efterforskes ud fra bestemmelserne i retsplejelovens paragraf 1020 a, stk. 1.

Den paragraf handler om, at DUP går i gang med en efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at der fra politiets side er begået noget strafbart.

Samtidig afviste DUP, at myndigheden for nu undersøger sagen på baggrund af den paragraf, der handler om, at nogen er kommet alvorligt til skade eller døde i forbindelse med politiets indgriben.

DUP kan kontaktes på telefon 4178 3500, hvis man har kendskab til bilen.

/ritzau/