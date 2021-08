Bil med op til syv personer kører galt på Motorring 4

Politi og redningsmandskab er natten mellem mandag og tirsdag rykket ud til et solouheld på Motorring 4 i sydgående retning kort før Taastrup.

Her er en bil med "temmelig mange mennesker" kørt galt.

Det fortæller vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi kort efter midnat.

- Der er nogle af dem, der er kommet til skade, men heldigvis ikke nogen livstruende skader, siger vagtchefen.

Han vurderer, at der var mellem seks-syv mennesker i bilen.

Motorvejen er spærret under oprydnings- og redningsarbejdet.

- Vores udfordring lige nu er, at folk, der sidder i kø, stiger ud af deres biler og går op til skadestedet og blander sig, siger vagtchefen.

Politiet kender endnu ikke tidshorisonten på, hvor længe oprydningsarbejdet varer.

- Der er seks-syv mennesker, der alle skal tilses, og så har vi et køretøj, der ligger derude, som vi også skal have gjort et eller andet ved. Så der kan godt gå noget tid, siger Lars Guldborg.

Det er for tidligt for politiet at sige, hvordan uheldet skete, ligesom alderen på de involverede ikke kendes.

/ritzau/