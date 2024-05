Bilbranche forventer mange flere kinesiske elbiler i Danmark

Mens europæiske bilproducenter har været en smule fodslæbende, når det gælder udvikling og markedsføring af elbiler, har kineserne ikke holdt sig tilbage.

Nye mærker som BYD, Xpeng og MG er allerede repræsenteret blandt de 25 mest solgte biler herhjemme i år.

Og spørger man danske bilforhandlere, vil den tendens kun blive stærkere fremover.

En rundspørge foretaget af Dansk Industri viser, at hele 87 procent af de adspurgte bilforhandlere forventer, at de kinesiske elbiler vil øge deres markedsandel blandt elbiler fra de nuværende otte procent.

En del forventer endda, at de kan nå op på 50 procent om 10 år.

Thomas Møller Sørensen, der er branchedirektør i DI Bilbranchen, mener at de kinesiske elbilers entré på det danske marked er en god nyhed for de danske bilister.

- Vi ser ind i en årrække med en benhård konkurrence mellem etablerede og nye bilmærker, hvilket vil give mange muligheder for forbrugerne til fortsat at gøre sig et godt bilkøb, siger han.

Blandt de faktorer, der kan spille ind i konkurrencen på det danske bilmarked vil være en mulig straftold fra EU.

USA har lige annonceret, at man vil indføre straftold på kinesiske biler, og i EU-Kommissionen overvejer man at gå samme vej for at bekæmpe det, man opfatter som unfair statsstøtte til kinesiske bilproducenter.

Samtidig kan den ringe kendskabsgrad til kinesiske biler også spille ind, når danske bilkøbere skal vælge deres næste bil.

/ritzau/