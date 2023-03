To bilers sammenstød i Nordsjælland afslørede et ladt våben

Et færdselsuheld på Kongevejen i Espergærde onsdag morgen tog en usædvanlig drejning.

I den ene af de to implicerede biler fandt politiet en pistol, og derfor besluttede betjentene at anholde trafikanten. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Pistolen var ladt.

I et retsmøde i Helsingør har manden, der er i 20'erne, dog nægtet sig skyldig i sigtelsen om at have besiddet et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Men retsmødet er endt med, at dommeren har varetægtsfængslet trafikanten i 14 dage, oplyser anklagerfuldmægtig Christian Bruhn-Andersen.

Hos politiet oplyser man i øvrigt, at den anden af de involverede bilister fra morgenens uheld blev kørt til kontrol på skadestuen.

/ritzau/