Bilist er løsladt efter mistanke om narkopåvirket dødskørsel

En 18-årig bilist, der i sidste uge blev anholdt i forbindelse med en færdselsulykke i Højbjerg ved Aarhus, er blevet løsladt.

Det oplyser Østjyllands Politi mandag i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for uagtsomt manddrab, efter at en 26-årig kvinde, der var til fods, torsdag blev ramt af en bil. Kvinden døde i weekenden.

Bilisten blev efter ulykken anholdt af Østjyllands Politi, da man mistænkte ham for at være påvirket af stoffer.

Fredag blev den 18-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med krav om varetægtsfængsling.

Dommeren valgte imidlertid ikke at varetægtsfængsle den 18-årige. Til gengæld fik politiet yderligere tre døgn til at efterforske sagen, mens manden er frihedsberøvet.

I pressemeddelelsen mandag skriver Østjyllands Politi, at den første screening af en blodprøve forelå fredag. Den indikerede dog ikke, at den 18-årige skulle have haft narkotika i blodet. Derfor blev han løsladt samme dag.

Østjyllands Politi afventer stadig det endelige resultat af blodprøven.

Politiet vil på ny vurdere, om manden skal stilles på en dommer igen, hvis prøven alligevel viser, at bilisten havde stoffer i blodet.

Den 18-årige er ifølge politiet sigtet for uagtsomt manddrab og for besiddelse af euforiserende stoffer "med henblik på videreoverdragelse".

/ritzau/