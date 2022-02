Bilist fik hjertestop lige ved politistation - fik hurtig hjælp

Da en bilist tirsdag morgen fik hjertestop i den københavnske trafik, skete det på et heldigt sted.

Det var på Borups Allé ganske tæt på en politistation, at manden i en bil cirka klokken 8.40 påkørte to andre biler, oplyser politiets vagtchef.

Ifølge øjenvidner løb en mand hen til bilen, smadrede sideruden og fik den syge mand ud af bilen.

Kort derfra var to betjente på en parkeringsplads ved Station Bellahøj i færd med at forberede sig til at rykke ud på en opgave.

De blev kontaktet af et vidne og løb hen til bilisten, der lå på kørebanen.

Betjentene gav manden, der er i 50'erne, hjertemassage, og fik slået alarm, fortalte vagtchef Dyre Sønnicksen i Københavns Politi tidligere tirsdag.

- Akutlægen meldte bagefter ind til os, at det var på grund af deres indsats, at han overlevede, siger vagtchefen.

Med eskorte af politiets motorcyklister blev bilisten kørt til behandling på Rigshospitalet.

Tirsdag eftermiddag fortæller politiets vagtchef Henrik Brix, at politiet nu vil undersøge, om manden, der fik bilisten ud af bilen, og muligvis andre, skal indstilles til en dusør for deres indsats.

/ritzau/