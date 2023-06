Bilist klatrede op i træ for at undslippe politiet

En yngre bilist gjorde brug af et nummer, der minder om noget fra en tegneserie, da han sent onsdag aften forsøgte at stikke af fra politiet ved Tappernøje på Sydsjælland.

Den 23-årige mand havde påkaldt sig en patruljes interesse på grund af sin påfaldende kørsel. Men han gassede op, da betjentene ønskede at tale med ham, fremgår det af den offentlige døgnrapport for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

På et tidspunkt efterlod manden bilen og stak af. Umiddelbart efter stod betjentene i mørket uden at ane, hvor manden var blevet af.

En politihund kunne dog hjælpe. Bilisten blev sporet til et træ cirka 75 meter fra bilen, oplyser politiet.

Et stykke oppe i træet sad den 23-årige og "balancerede på en gren".

Han virkede påvirket af euforiserende stoffer, rapporterer politiet, men magtede nedklatringen uden at komme til skade.

Narkokørsel er blevet et udbredt fænomen. Sidste år blev der rejst flere end 10.000 sigtelser for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Det fremgår af en rapport, som Sundhedsstyrelsen udsendte mandag.

/ritzau/