Bilist kræves fængslet efter trafikdrab i Vamdrup

En anklager vil onsdag morgen i Retten i Kolding kræve en 38-årig mand varetægtsfængslet for et trafikdrab tidligere på måneden.

Bilisten er blevet sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, hvilket også kendetegnes som vanvidskørsel.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Ifølge JydskeVestkysten blev den 38-årige allerede i forrige uge sigtet for at have kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer og alkohol.

Ulykken fandt sted 14. maj kort efter midnat på Koldingvej i Vamdrup.

Her kørte den 38-årige bilist frontalt sammen med en bil med en 26-årig mand, som blev dræbt.

I bilen med den 26-årige sad også en kvinde på 22 år og en mand på 25 år. De overlevede begge, men blev undersøgt på hospitalet.

Politiet oplyste efter ulykken, at den 38-årige mand slap fra ulykken med livet i behold, men kunne ikke oplyse nærmere om hans tilstand.

/ritzau/