Bilist mister livet i frontalt sammenstød med lastbil

En personbil og en lastbil er onsdag formiddag kørt frontalt sammen i en alvorlig ulykke på Rute 57 Sorøvej ud for Stenlille på Sydvestsjælland.

Føreren af bilen har mistet livet efter ulykken.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

- Politiet arbejder på underretning af pårørende, skriver politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er lukket for trafikken i begge retninger. Bilister opfordres til at finde andre ruter. Først på et tidspunkt mellem klokken 14.30 og 15.30 forventer politiet, at der vil være fri passage igen.

- Politiets indsatsleder har oplyst, at uheldsstedet vil være spærret i lang tid (flere timer) grundet en lastbil, der holder på tværs af hele kørebanen, skriver politiet.

Lastbilen spærrer ifølge vagtchefen vejen. Den skal læsses om, før den kan fjernes.

/ritzau/