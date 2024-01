Bilister opfordres til agtsomhed under snefygning i Jylland

Snevejret vælter for alvor ind over Jylland onsdag morgen, og det får flere politikredse til at opfordre bilister til væbne sig med agtsomhed i trafikken.

Østjyllands Politi opfordrer direkte bilister i deres kreds til slet ikke at køre ud, hvis det ikke er nødvendigt.

- Det sner kraftigt flere steder i politikredsen. Det sammenholdt med kraftig vind gør, at der flere steder er kraftig snefygning. Derfor fraråder vi fortsat al unødig kørsel i hele politikredsen, skriver Østjyllands Politi på X.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) melder onsdag morgen om sne, tøsne og stedvis snefygning. Det hårde vejr ser ud til at aftage op ad dagen, men temperaturerne forventes stadig kun at blive mellem to frostgrader og tre graders varme.

Ved Sydøstjyllands Politi har man imidlertid endnu ingen meldinger om problemer, men kredsen skriver på X, at det sner meget.

- Vi opfordrer alle til at køre forsigtigt og efter forholdene. Kør eventuelt hjemmefra i god tid og forbered dig på, at det kan være glat, og der kan være længere rejsetid, skriver kredsen.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at en bil er havareret på motorvejen E45 i nærheden af frakørslen til Ejer Bavnehøj.

Længere nord på på E45 er et af sporene spærret efter et uheld med en lastbil.

Kenneth Jensen, som er onsdag morgen er vagthavende ved Vejdirektoratet, siger til TV 2, at det vil være en god idé at arbejde hjemmefra onsdag, hvis man har mulighed for det.

- Det er her til morgen, snevejret for alvor er taget til. De største udfordringer oplever vi i Trekantområdet, siger Kenneth Jensen til TV 2.

