Bilister risikerer feriekø ved den sønderjyske grænse

Snart holder skolerne sommerferie, og flere danskere sætter kursen syd på i bil. Men når de vender tilbage igen, risikerer de at sidde i kø ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland.

Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi om ferietrafikken, der både betyder, at flere danskere kører sydpå, men også at en del turister kommer til Danmark.

- Vi har fortsat midlertidig stikprøvevis grænsekontrol, og vi ved, at der desværre kan opstå kø ved grænsen, og at vejene i grænseområdet bliver belastet, når flere tusinde bilister kører på ferie samtidig.

- Men vi følger situationen løbende og gør, hvad vi kan, for at lette afviklingen af trafikken, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Grænsekontrollen blev omlagt den 12. maj. Det betyder, at der er mere fokus på at bruge ressourcer i grænsebaglandet og på grænseoverskridende kriminalitet. Samtidig kontrolleres færre ved indrejse.

Der bliver dog fortsat kontrolleret ved alle de 13 grænseovergange, men der er blandt andet ikke længere stikprøvevis kontrol døgnet rundt ved de tre store østlige grænseovergange i Kruså, Frøslev og Padborg.

- Vi åbner to spor og fjerner fartbumpene i Kruså og Padborg, når der ikke er kontrol, ligesom vi løbende har mulighed for at åbne for to spor for at få afviklet en eventuel kø hurtigere, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard.

Han oplyser videre, at der i Frøslev er to spor konstant, og politiet opfordrer bilisterne til at bruge begge spor.

- Desværre tror mange, at det højre spor kun må benyttes af lastbiler, men det er ikke tilfældet.

- Alle må benytte begge spor, og en eventuel kø vil kunne afvikles hurtigere, hvis bilisterne i højere grad vælger at benytte begge spor, siger Jeppe Kjærgaard.

Også Vejdirektoratet kommer med en advarsel om ferietrafikken. Særligt i weekenderne, hvor der er skiftedag i de danske sommerhuse, vil der være mange biler på vejene.

Vejdirektoratet opfordrer til, at man kører hjemmefra i god tid og forsøger at undgå de mest trafikerede tidsrum.

Det er også altid en god idé at holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation på Trafikinfo.dk og lytte til P4 Trafik under køreturen, lyder det.

På nogle motorvejsstrækninger er der også vejarbejde, som bilister skal være opmærksomme på.

Det gælder E45 Østjyske Motorvej mellem 54 Ejer Bavnehøj og 55 Horsens N og på E20 Fynske Motorvej mellem 54 Vissenbjerg og 56 Ejby.

Begge steder giver vejarbejdet risiko for kødannelser og længere rejsetid. Vejarbejdet med disse restriktioner forventes at vare til og med uge 26.

