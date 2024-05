Bilkoncernen Semler Gruppen lukker abonnementsmodel i Danmark

Bilkoncernen Semler Gruppen lukker abonnementsordningen Dribe i Danmark.

Det bekræfter koncernen over for Børsen.

Gennem Dribe har forbrugere og virksomheder kunnet leje en bil i en periode ned til 30 dage. I ordningen var både leje, forsikring, afgift og vejhjælp inkluderet.

I en skriftlig kommentar til Børsen forklarer Ulrik Drejsig, som er topchef i Semler Gruppen og bestyrelsesformand i Dribe, at det blandt andet handler om prisfølsomheden på de danske bilmarked.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi må konstatere, at betalingsvilligheden har fået endnu et nyk nedad på grund af den verserende priskrig, renter og inflation. Segmentet til fleksible abonnementsordninger er derfor blevet for snævert i Danmark, hvorfor vi lukker konceptet, skriver han.

Ulrik Drejsig har ikke ønsket at stille op til interview med Børsen.

Dribe Danmark har haft millionunderskud hvert år, siden selskabet blev stiftet i 2017. Sidste år løb underskuddet på 12,4 millioner kroner.

Samlet set har Dribe Danmark haft underskud på omkring 278 millioner kroner de seneste syv år.

Men alle pengene er ikke tabt, understreger Ulrik Drejsig over for Børsen. En del af midlerne er nemlig blevet investeret i techplatformen bag Dribe, som fortsat skal bruges.

Selskabet har tabt omkring 100 millioner kroner på driften af Dribe i Danmark, skriver Børsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens det lukkes i Danmark, har Semler Gruppen fortsat planer om at udbrede konceptet til andre lande.

Det skal ske ved at sælge konceptet med den tilhørende platform til franchisetagere gennem selskabet Dribe A/S. Selskabet blev udskilt fra Dribe Danmark i oktober 2023 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

I 2023 havde Dribe A/S et underskud på knap 21,8 millioner kroner.

I regnskabet fremgår det, at den første internationale franchiseaftale blev indgået i slutningen af 2023. Dermed er forretningen blevet udvidet til Grækenland.

Semler Gruppen importerer biler fra mærker som Skoda, Volkswagen og Audi. Koncernen omsatte i 2023 for knap 24 milliarder kroner, hvilket var rekord. Samme år lød overskuddet på 704 millioner kroner.

/ritzau/