Billede bragt i Kristeligt Dagblad løber med prisen for årets kulturfoto

Danske pressefotografer blev hædret fredag under en prisuddeling på Den Sorte Diamant i København, hvor blandt andet Årets Pressefoto, Årets Nyhedsbillede og Årets Kulturbillede blev kåret.

Kulturprisen gik til freelancefotograf Bo Amstrup for et billede, han har taget under en reportage for Kristeligt Dagblad i maj sidste år, hvor han sammen med journalist Dorte Washuus overværede cellisten Ida Riegels spille koncert for blandt andre æslerne Odin og Sita og deres ejere i Nørager på Djursland.

Æsel-koncerten var et af 40 stop under Ida Riegels såkaldte koncert-cykeltur fra København til Skagen.

”Det er et sjovt, velkomponeret, absurd og uhøjtideligt billede af Bo Amstrup, som dommerne præmierer med førstepladsen. Her møder finkulturen campingdanmark, hvor stolene er af hvid plastik og hynderne ikke fra dette århundrede,” lyder det blandt andet i juryens begrundelse.