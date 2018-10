Se billederne: Kim Larsens rejse fra ukendt gadedreng til folkekær spillemand

Søndag morgen stod danskerne op til nyheden om, at den 72-årige folkekære sanger Kim Larsen var død. Siden slutningen af 1960'erne har han været en dominerende skikkelse i dansk pop-og rockmusik. Med sine relaterbare og altid vedkommende sangtekster har han sunget sig ind i danskernes hjerter

Nationalskjalden, der hellere ville kaldes spillemand, slog igennem med bandet Gasolin i 1969. Efter en del år sammen blev bandet opløst i 1978 efter et mislykket forsøg på at slå igennem i USA. Det blev begyndelsen på en solokarriere for den populære sanger og sangskriver, der bød på mange hits. Fra 1995 til det sidste spillede musikeren med bandet Kim Larsen og Kjukken, der i sommeren 2018 for sidste gang tunerede Danmark tyndt.



Kim Larsen har solg flere millioner albums i Danmark gennem sin livslange musikkarriere. Han har afvist at modtage ridderkorset, senere spillet til Dronningens 70-års fødselsdag, protesteret mod rygeloven og leveret både en hovedrolle og soundtracket til Eriks Ballings populære spillefilm fra 1984 "Midt om Natten".



Her er udpluk af Kim Larsens liv i billeder.