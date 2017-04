Peter Bastian bisat i Løgumkloster Kirke

Musikeren, forfatteren og foredragsholderen Peter Bastian blev lørdag bisat i Løgumkloster Kirke. Se billederne fra bisættelsen her

For to år siden i en alder af 72 blev Peter Bastian døbt i Løgumkloster Kirke. Men hvor der dengang kun var de nærmeste, var kirken i dag stuvende fuld af gæster for at tage afsked med musikeren, forfatteren og foredragsholderen.



I 2014 fik han konstateret en alvorlig kræftsygdom og efterlader sig hustruen Helle Skaarup, der er forstander på Løgumkloster Refugium samt datteren Olga fra et tidligere ægteskab. Derudover var han morfar til to børnebørn. Peter Bastian blev 73 år. Se billederne fra bisættelsen her: