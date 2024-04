Billund Lufthavn evakueres efter bombetrussel

Billund Lufthavn er i gang med at blive evakueret efter en bombetrussel.

Det oplyser lufthavnens kommunikationschef, Dan Prangsgaard, til både Ekstra Bladet og TV 2.

Evakueringen betyder, at terminalen bliver rømmet, og at alt personale og alle gæster er blevet bedt om at forlade lufthavnen.

Ingen af de to medier skriver nærmere om, hvordan lufthavnen har modtaget truslen.

Men Dan Prangsgaard oplyser til TV 2 omkring 11.40 lørdag, at man har modtaget anmeldelsen om bombetruslen inden for cirka den seneste halve time.

Sydøstjyllands Politi opfordrer på det sociale medie X til, at man ikke søger mod lufthavnen.

- Vi er massivt til stede i Billund Lufthavn. Vi kan ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, men vi opfordrer til ikke at søge mod Lufthavnen. Såfremt man er i området, skal man følge politiets anvisninger, skriver politiet.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men det har indtil videre ikke været muligt.

På lufthavnens hjemmeside fremgår det, at terminalen er midlertidigt lukket grundet bombetrussel i lufthavnen.

Lufthavnen skriver også, at "der bliver taget hånd om situationen".

Det fremgår også af hjemmesiden, at mindst to afgange ventes forsinket lørdag.

De to fly skulle være lettet henholdsvis klokken 12.15 og 13.05.

Flere medier har delt billeder fra lufthavnen, hvor man både kan se flere afspærringer, og at en lang række evakuerede venter udenfor.

Billund Lufthavn er Danmarks næststørste lufthavn efter Københavns Lufthavn.

Sidste år havde lufthavnen næsten fire millioner passagerer.

/ritzau/