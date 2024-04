Billund Lufthavn kan genåbne efter bombetrussel

Billund Lufthavn kan genåbne, efter at den blev evakueret efter en bombetrussel lørdag formiddag.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi er nu i stand til at overgive lufthavnen tilbage til Billund Lufthavn igen og sige, at vi er færdige med vores arbejde, siger politiinspektør Michael Weiss på et pressemøde lørdag aften.

Politiet har fjernet en genstand, som mistænkes for at indeholde sprængstof. En kemisk prøve skal afklare, om der er tale om sprængstof og i givet fald hvilken type, det er.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet fik anmeldelsen om bombetruslen kort før klokken 10.30 lørdag.

En mand i 30'erne havde oplyst til politiet i Billund Lufthavn, at den genstand, han havde indleveret, indeholdt sprængstof.

Politiet er ved at efterforske mandens motiv.

Indtil videre er der ikke noget, som peger på, at han har samarbejdet med andre, står der i pressemeddelelsen.

Den anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør søndag.

Siden lørdag formiddag har politiet været i gang med et omfattende efterforskningsarbejde i Billund Lufthavn.

Ammunitionsryddere fra Forsvaret har assisteret politiet. Også bombehunde har været til stede.

Lørdag morgen rykkede Sydøstjyllands Politi ud til Legoland, efter at en hæveautomat ved indgangen blev sprængt i luften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Billunds Lufthavn ligger ved siden af Legoland.

Politiet er forsat ved at undersøge, om bombetruslen og hændelsen ved Legoland er forbundet.

Indtil videre arbejder politiet ud fra den teori, at der er en forbindelse mellem de to sager, siger Michael Weiss.

- Det er stadigvæk den vinkel, vi kører meget på. Det er jo mærkeligt, at vi har to sådanne hændelser så tæt på hinanden i sådan et lille område. Det undersøger vi lige nu.

I forbindelse med bombetruslen og myndighedernes arbejde blev flytrafikken i Billund Lufthavn indstillet.

Administrerende direktør i Billund Lufthavn Jan Hessellund siger til TV 2, at man forventer forholdsvis normal flytrafik fra på søndag.

- Der kan være nogle enkelte afgange, specielt først på dagen i morgen, som ikke kan komme afsted, fordi flyene ikke er kommet i eftermiddag.

/ritzau/