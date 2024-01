Billund Lufthavn overgår passagerrekord fra før coronakrisen

Det har krævet et længere tilløb at komme helt tilbage på sporet for Billund Lufthavn, efter at coronakrisen gjorde sit indtog i begyndelsen af 2020.

Men nu kan lufthavnen konstatere, at 2023 blev året, hvor passagerrekorden fra 2019 - året inden epidemien - er blevet overgået.

Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

3.979.320 passagerer tog turen gennem terminalen i løbet af sidste år. Det er syv procent flere end i 2019.

Jan Hessellund, administrerende direktør for Billund Lufthavn, hæfter sig ved, at de forretningsrejsende også langt om længe ser ud til at have genoptaget erhvervsrejserne.

- Nu står vi og kigger tilbage på et år, der om noget sætter to streger under, at rejseaktiviteten er i vækst igen.

- De ferierejsende er lige så glade for rejser som altid, men nu er erhvervsrejserne også tilbage igen, siger han i meddelelsen.

Lufthavnen har længe set tegn på, at de forretningsrejsende var på vej tilbage, men særligt i årets sidste tre måneder stod det klart, at efterspørgslen var stigende.

- Det havde den betydning, at vi faktisk gik ud af de sidste måneder med vækst i forhold til erhvervsrejserne i 2019, lyder det fra direktøren.

Coronaepidemien lagde nærmest al luftfart ned i 2020, og rejseindustrien gik i dvale i en periode.

Det satte midlertidigt en stopper for væksten hos Billund Lufthavn.

For mange selskaber - lufthavnens potentielle kunder - gav epidemien anledning til at genoverveje kontakten til kunder på tværs af landegrænser.

Her blev videoopkald via Teams og Zoom vejen frem, hvilket var medvirkende til, at antallet af forretningsrejser dalede.

/ritzau/