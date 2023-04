Billund Lufthavn tjener penge for første gang siden 2019

Coronapandemien og de medfølgende restriktioner lagde en alvorlig dæmper på luftfartsindustrien i både 2020 og 2021.

Men sidste år var der atter travlhed at spore i landets lufthavne, herunder Billund Lufthavn.

Den midtjyske lufthavn tjente således penge for første gang siden 2019, viser dets årsregnskab torsdag morgen.

I alt tjente man cirka 23 millioner kroner.

Til sammenligning tabte lufthavnen godt en kvart milliard i løbet af de to foregående år.

- Efter to vanskelige år er det tilfredsstillende igen at kunne rapportere om et overskud i 2022, konstaterer bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen i en pressemeddelelse.

- Planerne for de kommende års vækst er nedfældet, og med den opbakning vi har oplevet hos kunder, medarbejdere og ejere i en vanskelig periode, er jeg overbevist om, at vi kan eksekvere på planerne, lyder det videre.

De positive takter var blandt andet et resultat af, at man hurtigere end ventet har nærmet sig travlheden fra tidligere år.

Antallet af passagerer var sidste år 0,2 procent fra at ramme rekorden fra 2019, hvor det blev til et overskud på næsten 53 millioner kroner.

Billund er i øjeblikket i gang med at eksekvere på sine planer om at udvide lufthavnens kapacitet.

Det viste sig sidste år ved, at man investerede millioner i en terminaludvidelse på 1600 kvadratmeter.

- Nu, tre år efter at vi lancerede vores vækststrategi frem mod 2040, blomstrer udviklingen, og der er stor interesse fra forskellige virksomheder om at blive en del af Billund Airport City, siger lufthavnens administrerende direktør, Jan Hessellund, i meddelelsen.

