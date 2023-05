Bilmærker indgår forlig efter eksplosion i TikTok-tyverier

Hyundai og Kia indgår forlig i et søgsmål fra visse af deres amerikanske kunder, hvis biler er blevet stjålet i forbindelse med en såkaldt TikTok challenge.

Det offentliggjorde bilmærkerne fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forliget kan ende med en regning for de koreanske bilmærker på op mod 200 millioner dollar - knap 1,4 milliarder kroner.

De udbredte tyverier af mærkernes modeller startede i 2021.

Det skete i forbindelse med en videotrend på TikTok, der viste, hvor nemme de var at stjæle.

Brugere blev ifølge avisen The Guardian udfordret til at stjæle Kia- og Hyundai-biler med noget så simpelt som et USB-stik.

Sidste efterår lød det fra myndighederne i Los Angeles, at man havde set en stigning på 85 procent af tyverierne af de biler sammenlignet med 2021.

Ifølge The Guardian kunne man på videoerne se brugere bryde ind i bilerne, hvorefter de var i stand til at starte dem med blot et USB-stik.

Trenden blev døbt "#KiaBoys".

Både Kia og Hyundai har siden opdateret softwaren i deres biler samt tilbudt titusindvis af amerikanere ratlåse for at undgå flere tyverier.

Mindst 14 ulykker og 8 dødsfald er ifølge den amerikanske trafikstyrelse forbundet med udfordringen, skriver AFP.

TikTok er ikke vendt tilbage på AFP's forespørgsel om en kommentar.

Det er nu op til en dommer at afgøre, hvorvidt forliget skal godkendes.

- Aftalen er det seneste skridt i en række af vigtige skridt, som Kia har taget for at hjælpe de kunder, hvis biler er blevet mål for kriminelle via metoder, der spredte sig på sociale medier, lød det fra Kia's juridiske chef John Yoon i en udtalelse ifølge AFP.

Omtrent ni millioner biler på vejene i USA er eller har ifølge selskaberne været sårbare over for tyverierne.

