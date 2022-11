Bilsalget er fortsat under pres - men elbiler vinder frem

I oktober blev der indregistreret 10.852 nye personbiler, hvilket er 14,3 procent færre end i samme måned sidste år.

Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Bilsalget har i det hele taget været sendt til tælling i løbet af de første ti måneder af året, hvor det har ligget cirka 20 procent under niveauet fra sidste år.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, har branchen været under pres, idet produktionsudfordringer og leveranceproblemer har holdt salget i kort snor, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bilsalget har i år mest af alt mindet om salget under de hårdeste nedlukninger med corona. Det er virkelig bemærkelsesværdigt, skriver han i en kommentar.

Salget af elbiler vinder derimod frem og tager stadig en større andel af det samlede salg.

I oktober var 38 procent af de solgte biler elektriske.

- Salget af elbiler er den store solstrålehistorie i 2022. I oktober udgjorde elbiler 38 procent af bilsalget. Det er imponerende højt, og elbilers andel af bilsalget er virkelig skudt i vejret, lyder det fra cheføkonomen.

- Samlet for 2022 har elbiler stået for 20 procent af salget. Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år, hvor elbiler udgjorde 11 procent. I 2020 var det fem procent og i 2019 helt nede på to procent.

/ritzau/