Bilsalget steg markant i første halvdel af 2023

Tager du en tur rundt i det danske landskab, vil du med stor sandsynlighed opdage flere og flere nye biler.

En positiv efterspørgsel i bilmarkedet gør således, at der over årets første seks måneder har været fremgang i antallet af nyregistrerede biler.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Antallet af nyregistrerede personbiler i de første seks måneder lyder på 83.334.

Det er en stigning på lidt over 18 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Mads Rørvig, administrerende direktør i De Danske Bilimportører, glæder sig over tallene.

- Det første halvår af 2023 har heldigvis brudt med den tilbagegang, vi oplevede i 2022, siger han.

Den samlede bilbestand er vokset med over 19.000 personbiler siden 1. januar.

Det er 7000 flere end den samlede vækst i hele 2022, lyder det.

Elbiler vinder mere og mere indpas hos danskerne.

31 procent af alle indregistrerede biler i perioden kører således på el.

Per 30. juni udgjorde de klimavenlige bilmodeller 5,2 procent af den samlede bilbestand.

På samme tidspunkt sidste år udgjorde de knap 3,2 procent. For tre år siden lå andelen på under 1 procent.

Teslas Model Y var den mest populære model blandt danskerne i første halvår med 8655 indregistreringer.

Går man selv med en drøm om at købe en elbil, er det efterhånden tid til at trykke speederen i bund.

Aftalen om "grøn omstilling af vejtransport", der blev vedtaget i Folketinget i 2020, betyder nemlig, at afgiften på elbiler stiger fra i dag 40 procent til 80 procent fra 2026 til 2030. Det skriver Finans.

Med de fremtidige prisstigninger in mente er der en stor risiko for, at interessen for elbiler vil dykke, mener Mads Rørvig.

- Med den nuværende lovgivning om udfasning af de lukrative afgiftsreduceringer på nul-emissionsbiler frygter vi, at den elektriske udvikling vil få en hård opbremsning, siger han.

- Der er behov for rettidig politisk handling, som sikrer, at afgifterne tilpasses markedssituationen, så omstillingen til grønne biler ikke går tilbage.

