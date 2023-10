Bilsalget stiger for niende måned i træk

Antallet af nyregistrerede danske biler er steget støt i år, og september var ingen undtagelse.

Her blev der ifølge De Danske Bilimportører solgt 14.885 nye personbiler, hvilket er 14 procent mere end samme måned sidste år.

Det er niende måned i træk med fremgang, og dermed tegner 2023 altså til at blive et noget bedre år for bilforhandlerne end sidste år.

- Vi er blevet positivt overraskede over udviklingen i de tre første kvartaler og forventer nu et totalmarked for 2023 på over 170.000 biler, hvilket er en væsentlig forbedring fra 2022, hvor niveauet var knapt 150.000 biler, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i De Danske Bilimportører.

Elbilsalget har været ekstraordinært højt i år. Salget i september var mere end dobbelt så højt som for et år siden, og elbiler og plugin-hybrider udgjorde 51 procent af de nye biler.

Den klart mest populære model er Tesla Y, der blev solgt i 2389 eksemplarer, hvilket er næsten fire gange så mange som forfølgeren, Peugeot 208.

Fire af de ti mest solgte modeller i september var elbiler, og i år er der indtil videre kommet 40.809 nye elbiler på de danske veje.

