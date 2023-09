Bilsalget vokser for ottende måned i træk

Danskernes appetit på nye biler - og særligt de eldrevne af slagsen - fortsætter med at vokse.

Antallet af nyregistrerede biler nåede i august op på 13.572, hvilket er en fremgang på seks procent sammenlignet med august sidste år. Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

Det er ottende måned i træk, at bilsalget ligger over 2022-niveauet.

I alt er der i årets første otte måneder solgt 109.131 nye personbiler mod 96.087 året forinden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er glædeligt, at bilsalget fortsætter med at vokse. De forbedrede tal betyder også, at vi forventer et bedre årsresultat for indregistrerede biler end sidste år.

- Markedet er dog påvirket af mange faktorer og er derfor fortsat præget af usikkerhed, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i De Danske Bilimportører.

Det er især elbilerne, der trækker salget op. Med 4772 solgte eksemplarer i august udgør de 35 procent af det samlede salg, og alt i alt er næsten 35.000 nye elbiler rullet ud på de danske veje i år.

Mads Rørvig frygter dog, at de planlagte afgiftsstigninger på elbiler vil få salget til at gå den forkerte vej igen, ligesom manglen på elbiler i de billigste prisklasser formentlig også vil spille ind.

- Vi ved, at udbuddet af billigere elbiler kommer indenfor et par år, men afgiftsstigningen vil gøre det fossile alternativ mere attraktivt end det elektriske. Derfor er det nødvendigt. at politikerne holder afgiften på elbiler i ro, siger han.

/ritzau/