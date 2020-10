Her er den nye biskop over Helsingør Stift

Stemmesedlerne er blevet talt op, og en ny biskop kan overtage bispekåben i Helsingør efter nytår

En afløser er nu fundet til biskop Lise-Lotte Rebel, der fylder 70 år til januar næste år, og som dermed går på pension.

Peter Birch, provst i Gentofte og formand for Provsteforeningen, skal overtage bispesædet efter en sikker sejr med 53 procent af stemmerne. Det kan Helsingør Stift offentliggøre, efter stemmerne fra første – og altså eneste – valgrunde netop er blevet talt op.

Valget stod mellem ham og de tre andre kandidater Eva Holmegaard Larsen, teologisk konsulent i Helsingør Stift og sognepræst i Nødebo og Gadevang kirker ved Hillerød, Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse, samt sognepræst ved Bellahøj-Utterslev i København, Asser Skude. Sidstenævne mødte ikke op til offentliggørelsen, da han er på efterårsferie.

Den kommende biskop, 58-årige Peter Birch, havde hele 146 stillere bag sig, da deadlinen for at stille op forelå tidligere på året. Det er tæt på det maksimale antal, en kandidat må indlevere til valgbestyrelsen.

"Tusind tak. Og tusind tak, til alle, der har stemt. Det har været en spændende valgkamp," siger vinderen, da han får overrakt en buket fra valgforsamlingens formand Birthe Larsen.

"Jeg er glad for, at så mange har bakket mig op i det synspunkt, at folkekirken skal stå centralt i samfundet."

De seneste syv år har Peter Birch været præst i Hellerup kirke og provst i Gentofte. Derudover er han formand for Provsteforeningen og står dermed i spidsen for landets godt 100 provster, som har meget af det økonomiske og administrative ansvar i folkekirken. Han sidder også med i den taskforce, som under coronakrisen har diskuteret og videreformidlet retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, som i kirken er blevet modtaget med både kritik og bifald.

Han kom fra en stilling som sognepræst i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, og før det var han forlagschef ved Bibelselskabet fra 2000 til 2006 og endnu tidligere kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad fra 1994-2000. Hans første præsteembede var fra 1990-1994 ved Grøndalskirken i Københavns Nordvestkvarter.

Ifølge Helsingør Stift har omkring 84,2 procent af de stemmeberettigede sat sit kryds i første valgrunde. Det er en lavere stemmeprocent end ved sidste bispevalg i 2017, hvor 90,2 procent af de stemmeberettigede i Lolland-Falsters Stift var ude at sætte kryds ved deres favoritkandidat. Her blev Marianne Gaarden valgt til bispesædet i anden valgrunde.

Den nye biskop ordineres søndag den 31. januar 2021 i Skt. Olai Kirke, domkirken i Helsingør.

Kristeligt Dagblad talte med Peter Birch i valgperioden. Du kan læse interviewet ved at klikke her