Glæde og lettelse: Kvinder skal kæmpe om bispekåben

Der var overraskelse og glæde blandt de kvindelige bispekandidater Christina Rygaard Kristiansen og Marianne Gaarden, der vandt første valgrunde og nu skal kæmpe om bispeembedet i Lolland-Falsters Stift

Det var en glad og lettere overrasket Christina Rygaard Kristiansen, der kunne kalde sig vinder af første runde af bispevalget på Lolland-Falster.



"Det var ikke noget, jeg havde forventet. Men jeg er gået til opgaven med åbent sind," lød den umiddelbare reaktion fra den 51-årige bispekandidat, der høstede 146 af de 424 stemmer, som de 470 stemmeberettigede sognepræster, menighedsrådsmedlemmer og repræsentanter for valgmenigheder havde valgt at afgive.



At der har været både travle og hektiske dage i valgkampen, lod dagens vinder, der til dagligt er præst i Tingsted Sogn på Falster, også forstå.



"Jeg tænker, at der må blive plads til en time eller to, hvor jeg kan holde fri i dag. Men nu skal jeg samles med dem fra støttegruppen, så vi kan få lagt en plan og være glade sammen," sagde hun.

Videre til anden runde af bispevalget er også Marianne Gaarden, teologisk konsulent i Helsingør Stift, som opnåede 126 stemmer.



"Jeg havde ikke regnet med at gå videre. Det her med at være en del af et bispevalg er noget, jeg lærer hen ad vejen. Nu vil jeg samle min støttegruppe, og så skal vi drikke noget kaffe