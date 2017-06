Hun tabte valget: Der var tale om tilfældigheder

Da stemmerne klokken 11 i dag blev offentliggjort, stod det klart, at Christina Rygaard Kristiansen ikke var den næste biskop i Lolland-Falsters Stift

Det handlede om kun fem stemmers forskel, da Marianne Gaarden tidligere i dag blev udnævnt til vinder af bispevalget i Lolland-Falsters Stift.



Det var meget tæt, konstaterer modkandidaten sognepræst Christina Rygaard Kristiansen:



"Det er svært at sige, hvad der afgjorde det, men når der er så få stemmer til forskel, tror jeg, der er tale om tilfældigheder," siger hun kort efter afgørelsen torsdag formiddag.



Da valgets første runde blev afviklet i maj, var det faktisk Christina Rygaard Kristiansen, der trak flest stemmer. Hun fik 146 stemmer, mens Marianne Gaarden fik 126 stemmer. Men det fik dog ikke indflydelse på det endelige resultat i dag.



"Jeg har det fint med resultatet," lyder det fra sognepræsten i Tingsted Sogn.



"Jeg er priviligeret, at jeg skal tilbage til mit gode sogn. I mit sogn har de sagt, at hvis jeg blev biskop var det godt, men blev jeg ikke, var det også godt. For så kunne jeg komme hjem og bringe mennesker glæde," siger Christina Rygaard Kristiansen, der ville ikke have gjort noget anderledes under valgkampen.

