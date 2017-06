Lektor: Man har ønsket et friskt pust

Med valget af Marianne Gaarden som ny biskop i Lolland-Falsters Stift får man en biskop, der ikke på forhånd har indgående kendskab til stiftet. Og det er netop meningen, siger lektor

Lolland-Falsters Stifts nye biskop er ikke fra egnen. Faktisk kommer hun fra en stilling som teologisk konsulent i Helsingør Stift, og har ikke i modsætning til modkandidaten Christina Rygaard Kristiansen, været præst på Lolland-Falster.

Det skulle dog vise sig at være en fordel, mener lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter Anita Engdahl.

"At Marianne Gaarden har vundet tyder på, at man har ønsket at begynde et helt nyt samarbejde med en, der ikke har alliancer eller særligt kendskab til de enkelte sogne, menighedsråd og præster. Hun er et par nye øjne på stiftet, og man har ønsket et friskt pust," siger Anita Engdahl.



Hun mener, at de friske øjne kan være en fordel, hvis man skal have løst bestemte konflikter, eller hvis der er kliker i sognet, der trænger til at blive løst op. Også Marianne Gaardens internationale kontakter og fokus på prædikenen kan have spillet ind på resultatet.



"I Marianne Gaarden får de en, der vægter forkyndelsen og prædikenen meget højt, og en, der har læring med sig fra et andet stift," siger Anita Engdahl.

Anita Engdahl forventer, at Marianne Gaarden vil stå for at gennemføre strukturændringer i stiftet, og sætte større fokus på præsternes uddannelse lokalt.



"Hun har stor erfaring med uddannelse og kommer fra en stilling som uddannelseskonsulent i Helsingør Stift. Antageligt vil hun også prioritere tilbud til uddannelse af menighedsrådsmedlemmer, andet kirkeligt personale og frivillige," siger Anita Engdahl.



Læs også: Bispevalget er afgjort