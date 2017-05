Bispevalgets tabere: Svarer til næsten at bestå en studentereksamen

Poul Joachim Stender og Michael Fagerlund er slået ud af valgkampen om at blive Lolland-Falsters næste biskop

Det blev ikke et godt udfald for Poul Joachim Stender, da første runde af bispevalget på Lolland-Falster i dag blev afgjort. Med 109 stemmer placerede han sig lige bag Marianne Gaardens 126 stemmer, og han er dermed ude af kapløbet om bispekåben.



"Det var jo tæt løb. Det svarer lidt til, hvis man var lige ved at bestå sin studentereksamen, men ikke gjorde det," siger Poul Joachim Stender.



Selvom han er ked af, at han ikke gik videre til næste runde, mener han ikke, at det har været spildt at deltage, og han ville ikke have gjort noget anderledes.



"Jeg ville da gerne have været biskop, men jeg har i valgkampen mødt fantastiske mennesker og lært stiftet at kende. Det er ikke et halvt år, der er taget fra kalenderen; det er et halvt år, der er givet, og jeg har haft fantastisk vejledning og støtte fra valggruppen," siger Poul Joachim Stender.



Han har tidligere stillet op til bispevalget i Roskilde, og han synes, at valget har været hyggeligere i Lolland-Falsters Stift.



"Folk har været lattermilde ved møderne, og man kan mærke, at det er et lille stift,