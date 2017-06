Vinder af bispevalget: Jeg havde tænkt på, om vi skulle trække lod

Det kom ikke bag på bispevalgets vinder Marianne Gaarden, at dagens afstemning blev tæt

Da Marianne Gaarden i dag blev udnævnt til vinder af bispevalget i Lolland-Falsters Stift, var det med kun fem stemmer ned til modkandidaten Christina Rygaard Kristiansen.



"Det kommer ikke bag på mig, at det var tæt. Jeg havde tænkt på, om vi mon skulle ende med at trække lod," siger Marianne Gaarden.

Vinderen siger selv, at hun ikke vinder, fordi hun har et stort kendskab til stiftet. Hun er i øjeblikket tilknyttet Helsingør Stift, mens modkandidaten Christina Rygaard Kristiansen i mange år har været præst i stiftet.



"Vi har forskellig bagage. Christina kender stiftet godt, hvilket man ikke kan sige, at jeg gør. Jeg har til gengæld andre erfaringer. Jeg har arbejdet i udlandet og med konsulentarbejde," siger Marianne Gaarden.



Udover at have friske øjne på stiftet, mener Marianne Gaarden også, at det har gjort en forskel, at hun har indledt hvert valgmøde med en gudstjeneste.



"Det har været med til at give et billede af, hvem jeg er. Jeg lever efter mottoet 'show it, dont tell'."

Den nye biskop bliver bispeviet i september i Maribo Domkirke, og hun ser frem til samarbejdet med menneskerne i stiftet.