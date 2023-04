Bitcoin runder milepæl og når højeste niveau siden juni

Kryptovalutaen bitcoin havde et særdeles svært 2022, hvor den måtte sige farvel til to tredjedele af dens værdi.

Men siden årsskiftet har den lige som mange andre kryptovalutaer nydt godt af længe ventet medvind.

For første gang siden juni sidste år krydsede den tirsdag 30.000 dollar i værdi. Det svarer til cirka 205.000 kroner.

Det betyder, at den med hastige skridt nærmer sig en fordobling af værdi siden årsskiftet.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, skyldes udviklingen blandt andet den krisestemning, der er skyllet ind over banksektoren den seneste måned.

- Bankaktierne har det jo stadig svært, og derfor har flere søgt over i kryptovaluta, vurderer han.

- Men der har også været en tilbagevenden af en risikolyst, som ellers var blevet sat på pause sidste år.

I begyndelsen af marts krakkede flere amerikanske banker.

Det startede med Silicon Valley Bank, der løb ind i problemer, efter at for mange kunder trak store summer ud af banken.

Siden blev den schweiziske storbank Credit Suisse kastet ud i et gevaldigt uvejr. Også her kom banken under pres, efter at kunder trak store beløb ud.

Det endte med, at UBS, som også er en schweizisk bank, købte Credit Suisse for tre milliarder schweizerfranc - cirka 22,7 milliarder danske kroner.

Derudover mener Per Hansen også, at bitcoins pæne stime af stigninger siden nytår i sig selv kan have haft en selvforstærkende effekt.

- Der er formentlig nogen, som har investeret i bitcoin, bare fordi den er begyndt at stige, siger han.

Mange vil nok beskrive bitcoin som den mest kendte kryptovaluta, der findes.

Det er en slags digital valuta, der fungerer uafhængigt af eksempelvis banker og stater.

Ligesom med almindelig valuta som kroner og dollar kan man handle med kryptovaluta og spekulere i deres værdi.

