Bør man føle dårlig samvittighed over Muhammed-tegningerne? Dagens kronikør gør ikke. Bør man overveje, om det er værd at fornærme 1,5 milliarder mennesker for at markere et frihedsprincip over for en fanatisk brøkdel, der alligevel er uden for terapeutisk rækkevidde? Ja, mener dagens kronikør