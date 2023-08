Blik- og Rør-formand afviser kandidatur til FH-formandspost

Fungerende formand Morten Skov Christiansen er fortsat eneste kandidat til formandsposten i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

En række forbund har ifølge Ritzaus oplysninger håbet på, at Henrik W. Petersen, der er forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet, ville stille op. Men det gør han ikke

Det har Henrik W. Petersen lørdag meldt ud på Facebook.

- Det er en stor ære at være forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, og jeg mener, at vi har yderligere potentiale til at vækste og udvikle os som organisation i de kommende år, siger Henrik W. Petersen til Ritzau.

Han bekræfter, at "adskillige personer" har forespurgt sig hos ham i forhold til at stille op til formandsvalget i FH, der repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere.

- Jeg er beæret over, at der er dygtige og gode kolleger fra fagbevægelsen, som mener, at jeg kunne være et godt formandsemne, siger Henrik W. Petersen.

- Men jeg er ikke kandidat til posten på den ekstraordinære kongres den 7. september, så nu kommer jeg med den her udmelding for at mane spekulationer og rygter i jorden, siger han.

FH skal vælge ny formand 7. september, efter at Lizette Risgaard trak sig på grund af historier om upassende berøringer.

Hun trak sig i april som følge af anklager om upassende adfærd fra unge i og omkring fagbevægelsen.

Morten Skov Christiansen meldte sig som formandskandidat tidligere i august.

- Ærlig talt lå det jo ikke i kortene, at det var lige nu, der skulle findes en ny formand for FH. Men i sidste ende har det alligevel ikke været en svær beslutning. Jeg kan mærke, at det er det rigtige at stille op, skrev han på Facebook.

Efter at anklagerne mod Risgaard blev belyst og fortalt i Berlingske og Ekstra Bladet i foråret, bestilte FH en uvildig advokatundersøgelse.

Advokatfirmaet Kromann Reumert, der stod bag rapporten, konkluderede, at FH-toppen ikke havde begået fejl i håndteringen af sagerne om upassende adfærd fra den tidligere FH-boss.

