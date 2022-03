Blodtransfusion ender på Menneskerettighedsdomstols bord

Højesteret sagde god for, at et medlem af Jehovas Vidner fik blodtransfusion. Nu går enken videre med sagen.

En kvinde fra Jehovas Vidner mener, at det var et overgreb, da hendes mand fik en blodtransfusion, mens han var bevidstløs.

Nu vil hun have Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at tage stilling til sagen.

Det oplyser hendes advokat Tyge Trier.

Som medlem af Jehovas Vidner var kvindens nu afdøde mand stor modstander af at modtage blod - også selv om det gjaldt livet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter en faldulykke fra taget af et hønsehus i 2014 blev han bragt til Odense Universitetshospital. Her opstod et akut behandlingsbehov, mens han var bevidstløs.

Lægerne vurderede, at en blodtransfusion var nødvendig for at redde mandens liv.

Ifølge kvinden valgte lægerne at se bort fra mandens religion, da de gav ham blod. Og det mener hun er en krænkelse af hans selvbestemmelsesret og diskriminerende overfor medlemmer af Jehovas Vidner.

Kvindens 67-årige mand havde altid sit blodkort på sig - et såkaldt forhåndsdirektiv - der oplyste, at han ikke ønskede at modtage blod, såfremt det var nødvendigt, og han ikke var ved bevidsthed.

Sagen er anlagt mod Styrelsen for Patientklager, som i 2015 fandt, at hospitalet ikke skulle kritiseres. Siden blev sagen anlagt ved Retten i Svendborg og siden Østre Landsret, før den nåede Højesteret.

Østre Landsret gav hende medhold, da retten i december 2020 afgjorde, at blodtransfusionen var i strid med mandens ret til selvbestemmelse og religionsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Da sagen efterfølgende kom for Højesteret, blev afgørelsen omgjort.

I februar i år slog landets øverste domstol fast, at det ikke var i strid med retten til selvbestemmelse, da lægerne gav manden blod, mens han var bevidstløs.

Derfor har enken nu besluttet at indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det er hendes sidste mulighed for at få afgørelsen omgjort.

- Det gør hun, fordi hun mener, at der skal nogle andre øjne på Højesterets dom, siger Tyge Trier.

- Landsretten kom til det modsatte resultat end Højesteret. Det tror vi vil gøre et indtryk på dommerne i Strasbourg, siger han.

Kvindens mand var ældste i sin menighed. Det vil sige, at han var en af de religiøse ledere.

- Allerede i 2010 var manden indlagt og tæt på at dø. Det affandt han sig med. Ikke fordi, at han ønskede at dø, men fordi hans selvbestemmelse og religiøse beslutning vejede stærkere, siger Tyge Trier.

Han mener, at sagen er af principiel karakter - også for andre Jehovas Vidner, både i Danmark og i udlandet.

Tyge Trier vil føre sagen i Strasbourg sammen med den engelske advokat Shane Brady.

/ritzau/