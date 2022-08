Blotter lagde sig på åben plads og onanerede

Flere voksne og børn så torsdag en onanerende mand ligge midt på Israels Plads i København. Fredag har manden fået en dom.

Det var sidst på eftermiddagen torsdag, at den 66-årige mand, som kommer fra Tyskland valgte at tage sit tøj af og lægge sig på pladsen. Her begyndte han at onanere foran forbipasserende voksne og børn.

Politiet anholdt manden, og han har tilbragt natten i arresten. Fredag blev han stillet for en dommer i Københavns Byrets afdeling for grundlovsforhør, der i folkemunde er kendt som Dommervagten.

Her valgte manden at tilstå og erkendte sig skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse.

Dommeren vurderede, at forseelsen skulle straffes med 60 dages fængsel. Straffen skal dog ikke afsones, på betingelse af at manden i det næste år holder sig fra at begå lignende kriminalitet.

Dommeren valgte herefter at løslade den 66-årige tysker.

Ud over fængselsstraffen indgår der en advarsel om udvisning. Det betyder, at han i tilfælde af ny kriminalitet formentlig vil blive dømt til udvisning og få et indrejseforbud.

