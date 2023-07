BMW Danmark politianmeldes for udsagn om bæredygtighed

BMW Danmark har tidligere markedsført sig som verdens mest bæredygtige bilproducent.

Det er vildledende over for forbrugerne, mener Forbrugerombudsmanden, som derfor har valgt at politianmelde bilproducenten.

Det fremgår af en pressemeddelelse onsdag morgen.

Udsagnet er blevet brugt i en kampagne i både 2021 og 2022, hvilket ifølge Forbrugerombudsmanden har været med til at give forbrugerne et indtryk af, at BMW's biler var væsentligt mindre miljøbelastende end andre biler.

Og det er i strid med markedsføringsloven, lyder det.

I kampagnen anvendte BMW blandt andet udsagn som ”Verdens mest bæredygtige bilproducent”, ”Der er bæredygtighed i hver en bil, BMW producerer”, og ”Hele produktionskæden for BMW iX er grøn”.

- Når selskaber markedsfører sig med markante budskaber om, at selskabets produktion er mindre miljøbelastende end konkurrenternes, skal det naturligvis være korrekt, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en meddelelse.

- Ellers er det ikke kun til skade for konkurrerende virksomheder, men også for den grønne omstilling, fordi vi mister tilliden til, at sådanne budskaber er troværdige.

Ifølge Forbrugerombudsmanden er BMW's miljømæssige tiltag for produktionen af biler sædvanlige for tilsvarende bilproducenters bæredygtighedstiltag.

- Hvis virksomheder markedsfører sig med konkrete oplysninger om deres tiltag for at mindske miljøbelastningen i stedet for at anvende vidtløftige udsagn, løber de ingen risiko for at vildlede forbrugerne, siger Christina Toftegaard Nielsen videre.

- Derfor anbefaler vi virksomheder at konkretisere deres markedsføring. Det har også den fordel, at vi som forbrugere bedre kan forholde os til markedsføringen.

