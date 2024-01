B&O-omsætning falder efter ændret salgsstrategi

Det viser regnskabet for andet kvartal i det forskudte regnskabsår, som Struer-virksomheden har offentliggjort onsdag.

Her lyder omsætningen på 700 millioner kroner, hvilket er 16 procent lavere end i sammenligningskvartalet.

Resultatet efter skat var dog nogenlunde det samme - 8 millioner kroner mod 3 millioner kroner året forinden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Adm. direktør Kristian Teär er ikke tilfreds med udviklingen, men forklarer det blandt andet med en ændret salgsstrategi.

- Salget var påvirket af en række faktorer, som for eksempel at normaliseringen af den kinesisk økonomi går langsommere end forventet, samt vores beslutning om at trække os ud af multibrand-forretninger for at understøtte vores strategi og skabe mere bæredygtig vækst i fremtiden, siger han i en kommentar til regnskabet.

Omsætningen gik mest tilbage i Nord- og Sydamerika, hvor der var tale om et fald på 31,3 procent. I Europa, Afrika og Mellemøsten faldt den med 14,5 procent.

/ritzau/