Professor: Araberne er umådeligt stolte af deres historie

Araberne er stolte af deres historie - særligt de første fem århundreder efter islams fødsel, som var de stor muslimske imperiers tid. Professor Eugene Rogane ridser i dette boguddrag fra "Arabernes historie" forløbet op frem til, at Sovjetunionen brød sammen, og den arabiske verden gik ind i en ny tidsalder – på endnu ringere vilkår

Araberne er umådeligt stolte af deres historie, særligt de første fem århundreder efter islams fødsel, fra det 7. til det 12. århundrede efter vores tidsregning. Det var de store muslimske imperiers tid, da Bagdad, Cairo og Cordoba dominerede verdensskuepladsen. Man kan sige, at de tidlige islamiske århundreder definerede araberne som et folk, der havde et fælles sprog (arabisk), en fælles etnisk oprindelse blandt stammerne på Den Arabiske Halvø og for de flestes vedkommende en fælles tro på sunniislam. Den tidlige islamiske epoke er en kilde til stolthed for alle arabere som en forgangen æra, hvor araberne var den dominerende verdensmagt, men den vækker særligt genklang hos islamister, som mener, at araberne var størst, dengang de holdt sig mest bogstaveligt til deres muslimske tro.



Fra slutningen af det 11. århundrede begyndte fremmede angribere at hærge muslimernes lande. I 1099 erobrede korsfarerne Jerusalem efter en blodig belejring, og det blev indledningen til to århundreder under korsfarernes fremmede styre. I 1258 plyndrede mongolerne Bagdad, Abbasidkalifatets hovedsæde, og floden Tigris farvedes rød af indbyggernes blod. I 1492 blev de sidste muslimer fordrevet fra Den Iberiske Halvø under den katolske Reconquista. Men Cairo holdt ud som magtcentrum under mamlukkernes sultanat (1250-1517), der regerede over vor tids Egypten, Syrien, Libanon, Israel, Palæstina, Jordan og Saudi-Arabiens Rødehavsprovinser.

Det var først efter osmannernes erobringer i 1500-tallet, at araberne blev regeret fra en fremmed hovedstad. Siden Mehmed II, ’Erobreren’, havde indtaget den byzantinske hovedstad, Konstantinopel, i 1453, havde de osmanniske tyrkere regeret deres voksende imperium fra byen, de omdøbte til Istanbul. Istanbul har et ben på hver side af Bosporusstrædet og således et ben med tilhørende områder af byen på både det europæiske og det asiatiske kontinent. Selvom osmannernes Istanbul var hovedsædet i et sunnimuslimsk imperium, lå byen langt fra de arabiske lande – 1.500 kilometer fra Damaskus, 2.200 kilometer fra Bagdad og 3.800 kilometer over land fra Cairo. Derudover var Osmannerrigets administrative sprog tyrkisk, ikke arabisk. Det var begyndelsen til, at araberne skulle finde vej gennem den moderne tidsalder ved hjælp af andres regler, ikke deres egne.

Osmannerne regerede over araberne i fire af de fem foregående år¬hundreder. I løbet af dette tidsrum ændrede riget sig, og reglerne ændrede sig følgelig også. I det første århundrede efter erobringen var osmannerne ikke særligt krævende: Araberne skulle anerkende sultanens myndighed og skulle respektere både Guds love (sharia eller islamisk lov) og sultanens. Ikkemuslimske mindretal havde lov til at organisere deres egne sager under deres eget fælles styre og religiøse regler til gengæld for betaling af kopskat til staten. Alt i alt lod araberne til med sindsro at anskue deres plads i verdensherredømmet som muslimer i et storslået muslimsk rige.

I 1700-tallet blev reglerne fundamentalt ændret. Osmannerriget havde nået sit højdepunkt i 1600-tallet, men led i 1699 sit første territoriale tab – man mistede Kroatien, Ungarn, Transsylvanien og Podolien i Ukraine til de europæiske rivaler. Det pengetrængende imperium begyndte at udbyde skatteforpagtningen af både statslige embeder og godser i provinsen på auktion for at få penge i kassen. Det gjorde det muligt for magtfulde mænd i fjerne provinser at tilvende sig store områder, der gjorde dem rige nok til at kunne udfordre den osmanniske stats autoritet. I anden halvdel af 1700-tallet blev osmannernes styre alvorligt udfordret af den slags magtfulde mænd i Egypten, Palæstina, Libanon, Damaskus, Irak og Arabien.

I 1800-tallet igangsatte osmannerne en række gennemgribende reformer, der skulle kvæle indenrigstruslerne og holde de europæiske naboers trusler fra livet. Reformernes tidsalder blev kendetegnet af nye regler, der afspejlede moderne ideer om borgerskab, der var blevet importeret fra Europa. Osmannerne prøvede med reformerne at skabe fuld ligestilling i både rettigheder og ansvar for hele den osmanniske befolkning – både tyrkere og arabere – på områder som administration, militærtjeneste og beskatning. De fremmede en ny identitetsfølelse, osmanniskhed, som skulle bygge bro over de forskellige etniske og religiøse kløfter i det osmanniske samfund. Det lykkedes ikke reformerne at beskytte osmannerne mod europæernes indtrængen, men de styrkede rigets greb om de arabiske provinser, som blev stadig mere betydningsfulde, efterhånden som nationalismen undergravede osmannernes position på Balkan.

Imidlertid medførte de samme ideer, som inspirerede osmannerne, nye tanker om nation og fællesskab, der gjorde visse i den arabiske verden utilfredse med deres position i Osmannerriget. De begyndte at gøre oprør mod osmannernes regler, der i stigende grad fik skylden for arabernes forholdsvise tilbageståenhed i starten af det 20. århundrede. Mange arabere sammenlignede tidligere tiders storhed med nutidens undertrykkelse i et Osmannerrige, der måtte vige for stærkere europæiske naboer, og opfordrede til reformer i deres egne samfund og til at arbejde for arabisk uafhængighed af den osmanniske verden.



Osmannerrigets fald i 1918 stod for mange i den arabiske verden som et vendepunkt, hvorfra vejen til selvstændighed og national storhed lå åben. De håbede at kunne genrejse et stort arabisk kongerige oven på resterne af Osmannerriget, og de fik nyt mod af den amerikanske præsident, Woodrow Wilsons, opfordring til national selvbestemmelse i hans berømte Fjorten Punkter. De blev bitterligt skuffede, da det gik op for dem, at den nye verdensorden baserede sig på europæernes, ikke Woodrow Wilsons regler.

Briterne og franskmændene benyttede Fredskonferencen i Paris i 1919 til at gøre det moderne statssystem gældende i den arabiske verden, således at alle arabiske områder på nær det sydlige Arabien faldt ind under en eller anden form for koloniherredømme. I Syrien og Libanon, der først for nylig var blevet fri for osmannernes styre, indførte franskmændene en republikansk styreform i deres kolonier. Briterne udstyrede derimod deres arabiske besiddelser i Irak og Transjordanien med et skin af konstitutionelt monarki efter hjemlig model. Palæstina var undtagelsen, hvor løftet om at skabe et nationalt hjem for jøderne på trods af den indfødte befolknings modstand underminerede ethvert forsøg på at oprette et nationalt styre.









Hver ny arabisk stat fik en national hovedstad, der skulle fungere som regeringssæde, og herskerne blev presset til at udforme forfatninger og oprette folkevalgte parlamenter. Grænserne, som i mange tilfælde var meget kunstige, blev forhandlet på plads mellem nabolandene, ofte med en del bitterhed til følge. Mange arabiske nationalister var imod disse tiltag, som efter deres mening splittede og svækkede et arabisk folk, der kun kunne opnå sin retmæssige status som respekteret verdensmagt gennem en mere bredtfavnende arabisk forening. Men i overensstemmelse med de europæiske regler blev meningsfuld politisk handling holdt inden for grænserne af de nye arabiske stater.

En varig arv fra kolonitiden er spændingen mellem nationalstaternes nationalisme (for eksempel egyptisk eller irakisk nationalisme) og de panarabiske nationalistiske ideologier. De nationale bevægelser opstod i starten af det 20. århundrede i de enkelte kolonistater som en modstandsbevægelse til det fremmede overherredømme. Det var ikke muligt med en tværarabisk nationalistbevægelse, så længe den arabiske verden var delt mellem Storbritannien og Frankrig. Og da det begyndte at lykkes araberne at opnå selvstændighed i 1940’erne og 1950’erne, var splittelserne mellem de arabiske stater blevet permanente. Problemet var bare, at de fleste arabiske borgere mente, at den snævrere nationalisme defineret af koloniherrernes grænsedragning var fundamentalt illegitim. For dem, der havde håb om arabisk storhed i det 20. århundrede, var det kun den bredere arabiske nationalistbevægelse, der havde potentiale til at opnå den kritiske masse og det fælles mål, der var nødvendigt for at genindsætte araberne på deres retmæssige plads blandt tidens magthave¬re. Kolonitiden efterlod araberne som en samling stater, ikke en samlet nation, og araberne er fortsat skuffede over resultaterne.

Europas indflydelse på verdens gang blev smadret af Anden Verdenskrig. Efterkrigsårene blev en periode med afkolonisering, hvor lande i Asien og Afrika vred sig løs fra deres tidligere koloniherrer, ofte med våben i hånd. USA og Sovjetunionen trådte frem på scenen som de dominerende magter i anden halvdel af det 20. århundrede, og deres rivalisering definerede reglerne i den nye tidsalder, der blev kendt som den kolde krig.

Det var perioden, hvor Moskva og Washington indædt konkurrerede om verdensdominansen. Idet USA og USSR prøvede at indlemme den arabiske verden i deres respektive indflydelsessfærer, blev Mellemøsten en af flere skuepladser for supermagternes rivalisering. Selv i den periode, defineret som den var af national uafhængighed, oplevede den arabiske verden, at dens spillerum blev begrænset af fremmede regler – den kolde krigs regler – i næsten et halvt århundrede (fra 1945 til 1990).

Den kolde krigs regler var enkle: Et land kunne være allieret med USA eller med Sovjetunionen, men kunne ikke have et godt forhold til begge. De arabiske folkeslag havde generelt ingen interesse i amerikanernes antikommunisme, ej heller i den sovjetiske dialektiske materialisme, og deres regeringer forsøgte at styre en mellemkurs gennem Den Alliancefri Bevægelse – forgæves. I sidste ende blev alle lande i den arabiske verden tvunget til at vælge side.

De stater, der gik ind i den sovjetiske indflydelsessfære, kaldte sig ’progressive’, men blev i Vesten omtalt som ’radikale’ arabiske lande. Gruppen omfattede alle de arabiske lande, der havde gennemgået en revolution i anden halvdel af det 20. århundrede: Syrien, Egypten, Irak, Algeriet, Yemen og Libyen. De arabiske stater, der tog Vestens parti – de liberale republikker, såsom Tunesien og Libanon, samt konservative monarkier som Marokko, Jordan, Saudi-Arabien og Golfstaterne – blev kaldt ’reaktionære’ af de progressive arabiske stater, men blev af Vesten betragtet som ’moderate’. Resultatet blev et beskytter-klient-forhold mellem supermagterne og araberne, hvor de arabiske lande fik våben til militæret og udviklingsbistand til økonomien fra deres supermagtsbeskyttere.

Så længe der var to supermagter, var der ligevægt i systemet. Hverken russerne eller amerikanerne havde råd til at gribe til ensidig handling i regionen af frygt for at fremprovokere en fjendtlig reaktion fra den anden supermagt. Embedsmændene i Washington og Moskva levede i evig frygt for en Tredje Verdenskrig og arbejdede nat og dag på at forhindre Mellemøsten i at blive den gnist, der antændte eksplosionen. De arabiske ledere lærte også, hvordan man kunne bruge supermagterne mod hinanden ved at true med at skifte side for at opnå flere våben eller mere udviklingsbistand fra deres beskytter. Ikke desto mindre var araberne ved udgangen af den kolde krig godt klar over, at de ikke var tættere på at opnå den selvstændighed, udvikling og respekt, der havde været deres håb i tidernes morgen. Da Sovjetunionen brød sammen, gik den arabiske verden ind i en ny tidsalder – på endnu ringere vilkår.



