Historiker: Det arabiske forår er blot det seneste kapitel i en århundredgammel kamp

I størstedelen af de sidste 200 år har araberne kæmpet for uafhængighed af fremmede magter. Samtidig har det arabiske folk forsøgt at begrænse deres herskeres enevældige magt derhjemme. Revolutionerne under det arabiske forår var blot det seneste kapitel i en århundredgammel kamp for et ansvarligt styre og en retsstat.



Op til slutningen af 1700-tallet var enevælde normen i Europa og omkring Middelhavet. Det var kun Storbritannien og Den Hollandske Republik, der havde underlagt monarken et folkevalgt organ før Den Franske Revolution i 1789. Efter den dato begyndte forfatningerne at pible frem i Vesten – USA i 1789, Polen og Frankrig i 1791, Norge i 1814 og Belgien i 1831. En ny samfundsorden var ved at opstå, hvor regentens magt blev begrænset af loven, og undersåtter blev hævet til borgerens højere juridiske status.

Arabiske besøgende i Europa i starten af 1800-tallet vendte hjem tryllebundet af de nye ideer, de havde lært at kende i Paris og London. Den egyptiske gejstlige Rifa’a al-Tahtawi oversatte alle 74 artikler fra den franske 1814-forfatnings charter til arabisk, da han vendte tilbage fra Paris i 1831. Tahtawi, som levede under den egyptiske guvernør Muhammad Alis enevældige styre, var fuld af beundring over de begrænsninger, som det franske charter underlagde kongen, og den beskyttelse, som det ydede borgerne. Den tunesiske reformtilhænger Khayr al-Din al-Tunisi var inspireret af Tahtawis forfatterskab og plæderede for en forfatning, der skulle begrænse de tunesiske guvernørers arbitrære styre. Det er må-ske ikke tilfældigt, at de to arabiske lande, der indførte forfatninger – Tunesien i 1861 og Egypten i 1882 – var de første to lande, der oplevede revolutioner under det arabiske forår.

Den næste bølge af forfatningsreformer faldt sammen med indførelsen af europæisk kolonistyre efter Første Verdenskrig. Den egyptiske forfatning i 1923, den irakiske forfatning i 1925, den libanesiske forfat-ning i 1926 og det syriske charter i 1930 var alle eksempler på en arabisk kamp for uafhængighed af de europæiske kolonimagter, baseret på et legitimt styre i en retsstat. Selvom forfatningerne udstyrede de arabiske stater med folkevalgte flerpartiparlamenter, gjorde kolonimyndighederne deres yderste for at undergrave arabernes suverænitet. Resultatet var, at den liberale, forfatningsbaserede styreform blev kompromitteret af det europæiske koloniherredømme.

Afvisningen af arabisk liberalisme kom med nederlaget i Palæstinakrigen i 1948. Den militære uforberedthed drev en kile ind mellem patriotiske officerer og deres konger og præsidenter, og nederlag til den nye stat Israels væbnede styrker, der i arabisk propaganda blev hånet som ’jødiske bander’, underminerede borgernes tillid til de nyligt selvstændige regeringer i den arabiske verden. Araberne gik ind i en ny revolutionær tidsalder med militærkup i Syrien (1949), Egypten (1952), Irak (1958), Yemen (1962) og Libyen (1969), der gav magten til beslutsomme og handle¬kraftige mænd i spidsen for teknokratiske regeringer. Militærregimerne var brændende nationalistiske og arabisk nationalistiske og lovede en ny tid med social retfærdighed, økonomisk udvikling, militær styrke og uafhængighed af udefrakommende indflydelse. Det eneste, de nye militære herskere krævede til gengæld, var borgernes ubetingede lydighed. Det var en slags ny social kontrakt, og i det næste halve århundrede var de arabiske borgere villige til at indstille forsøgene på at begrænse diktatoriske beføjelser for i stedet at få et styre, der lovede at sørge for dem.

Ved starten af det 21. århundrede var den gamle arabiske sociale kontrakt blevet brudt. Siden 1950’erne havde enevældige styrer lovet at dække alle borgernes behov til gengæld for totalt monopol på det politiske liv. I 2000 var det mislykkedes for alle på nær Saudi-Arabien og de mindre, rige oliestater at holde løftet. Det var i stadig højere grad en snæver skare af herskernes venner og familie, der nød godt af eventuelle økonomiske muligheder, og uligheden mellem rig og fattig i de arabiske lande steg drastisk. I stedet for at gøre noget ved borgernes berettigede klager reagerede de arabiske stater på den stigende utilfredshed med at blive mere og mere undertrykkende. Og hvad der var endnu værre: De undertrykkende regimer prøvede aktivt at bevare deres familiers kontrol med magten gennem arvefølge ved, at de aldrende præsidenter kørte deres sønner i stilling til at efterfølge dem i embedet. Ikke alene var den arabiske sociale kontrakt blevet brudt, de mislykkede regimer prøvede oven i købet at forlænge sig selv i det uendelige.

I 2011 rejste der sig folkelige bevægelser i de arabiske lande, der forsøgte at få kontrol over herskerne. ”Folket bør ikke frygte styret,” stod der på en plakat på Cairos centrale Tahrir-plads. ”Styret bør frygte folket.” I et kort øjeblik lykkedes det revolutionerne under det arabiske forår at gøre de arabiske herskere bange for folket. Men øjeblikket varede ikke ved, idet revolution blev afløst af modrevolution, og de stærke mænd satte sig igen på magten. Eller rettere, alle steder undtagen Tunesien, hvor bevægelsen opstod efter den skæbnesvangre konfrontation mellem Fayda Hamdy og Mohamed Bouazizi i december 2010. Det er for tidligt at sige, om det skrøbelige forfatningssystem, der siden er opstået i Tunesien, er et forvarsel om arabernes fremtidige samfundsorden eller blot en enkeltstående succeshistorie om overlevelse af det arabiske forår.



Det ville dog være forkert at fremhæve spændingerne i arabisk historie på bekostning af alt det, der gør den arabiske verden så fascinerende. Jeg har studeret Mellemøsten hele mit liv og blev tiltrukket af arabisk historie, fordi den er så rig og forskelligartet. Efter en barndom i Beirut og Cairo tog jeg min interesse for Mellemøsten med mig til universitetet i USA, hvor jeg studerende arabisk og tyrkisk for at blive i stand til at læse primærkilderne til arabisk historie. Når jeg studerede retsprotokoller og krøniker, arkivdokumenter og manuskripter, historier og erindringer, blev jeg lige slået af det genkendelige og det fremmedartede i arabisk historie.

Der er så meget af det, der er sket i den arabiske verden de sidste 500 år, der er fælles for menneskeheden over hele verden. Nationalisme, imperialisme, revolution, industrialisering, vandring fra land til by, kamp for kvindernes ligestilling – alle historiens store temaer i moderne tid har også udspillet sig i den arabiske verden. Og dog er der meget, der adskiller araberne: udformningen af byerne, musikken og lyrikken, deres særlige position som islams udvalgte folk (det står ikke mindre end ti gange i Koranen, at Gud skænkede verden sin endelige åbenbaring på arabisk), forestillingen om et nationalt fællesskab, der strækker sig fra Marokko til Arabiens fjerne ende.

Araberne er bundet sammen i en fælles identitet baseret på deres fælles sprog og historie og er dog så meget desto mere fascinerende på grund af deres forskelligartethed. De er ét folk og mange folk på samme tid. Når den rejsende begiver sig gennem Nordafrika fra Marokko til Egypten, ændres dialekten, kalligrafien, landskabet, arkitekturen og madlavningen – så vel som styreformen og de økonomiske aktiviteter – i et evigt foranderligt kalejdoskop.

Hvis den rejsende fortsætter gennem Sinaiørkenen til den frugtbare halvmåne, ses der lignende forskelle mellem Palæstina og Jordan, Syrien og Libanon og Irak. Videre sydpå fra Irak til Golfstaterne oplever man påvirkninger fra naboen Iran. I Oman og Yemen er indflydelsen fra Østafrika og Sydasien åbenlyse. Alle disse folkeslag har hver deres historie, men de betragter også sig selv som bundet sammen i en fælles arabisk historie.

I mit arbejde med denne bog har jeg forsøgt at yde den arabiske histories forskelligartethed retfærdighed ved at stræbe efter ligevægt i præsentationen af hændelser i Nordafrika, Egypten og den frugtbare halvmåne, og Den Arabiske Halvø. Samtidig har jeg forsøgt at vise forbindelserne mellem regionernes historie – for eksempel hvordan det franske styre i Marokko påvirkede det franske styre i Syrien, og hvordan oprør mod det franske styre i Marokko påvirkede oprøret mod det franske styre i Syrien. Visse lande får uvægerligt mere plads end andre i fortællingen, og andre bliver sørgeligt forsømt, hvilket jeg beklager.

Jeg har trukket på en lang række arabiske kilder og anvendt øjenvidneberetninger fra folk, der gennemlevede de tumultariske år i arabisk historie: Tidligere tiders historieskrivere afløses af et bredt udvalg af intellektuelle, journalister, politikere, digtere og forfattere, mænd og kvinder, berømte og berygtede. Det forekom mig naturligt at foretrække arabiske kilder i udarbejdelsen af en arabisk historie, som man vel også ville foretrække russiske kilder til en russisk historie. Velunderrettede udlændinge – statsmænd, diplomater, missionærer og rejsende – kan byde på værdifulde bidrag til arabisk historie. Men det er min overbevisning, at vestlige læsere vil betragte arabisk historie anderledes, hvis de kan se den fra synspunktet af de arabiske mænd og kvinder, der beskriver deres egen tid.



