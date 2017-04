Et digt om at miste

"Det her er hjertet" er den svenske lyriker Bodil Malmstens sorgfulde kærlighedsdigt til en elsket afdød. Læs et af hendes digte fra "Det her er hjertet", der handler om tab, sorg og kærlighed

En helhed som rives fra hinanden

Kroppe som kløves

Blodige snitflader

Adskillelsen



Vi kan ikke længere skilles

Vi er jo vi

Jeg er dit du

som du er mit

For mig er det nødvendigt at du er til



Der findes gamle par

som dør samtidig

Men det er i dødsannoncerne

og kun der



ANNONCE: Køb bogen her