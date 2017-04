Britisk historiker: Verdens tyngdepunkt bevæger sig igen mod Silkevejene

Der er mange årsager til, at Østen gennem historien har været centrum for handel og kulturudvekslinger. Det mener den britiske historiker Peter Frankopan. Læs et uddrag fra hans bog "Silkevejene" her

På mange måder har slutningen af 1900-tallet og begyndelsen af 2000-tallet været noget af en katastrofe for USA og Europa. Kampen for at fastholde indflydelsen i det afgørende område, der forbinder Vesten og Østen, var dømt til fiasko.



Karakteristisk for de seneste årtiers begivenheder har været Vestens manglende sans for den globale historie – det overordnede billede, de bredere temaer og de større mønstre, der kommer til udtryk i denne region. I de vestlige strateger, politikere, diplomater og generalers bevidsthed var det, som om problemerne i Afghanistan, Iran og Irak var klart aftegnede, adskilte og kun løseligt forbundet med hinanden.



Men træder vi et skridt tilbage, får vi både et værdifuldt perspektiv og en bemærkelsesværdig indsigt, der gør os i stand til at se et stort område, som gennemlever en turbulent periode. I Tyrkiet raser en kamp om landets sjæl, hvor internetudbydere og sociale medier bliver lukket på det mindste vink af en regering, der er splittet i forhold til landets fremtid. Dilemmaet gentages i Ukraine, hvor forskellige nationale visioner har revet landet fra hinanden.

Også Syrien gennemlever en traumatisk tid med dybtgående forandringer, mens konservative og frisindede kræfter bekæmper hinanden med enorme omkostninger til følge. Kaukasus har også oplevet en overgangsperiode, hvor mangfoldige spørgsmål om identitet og nationalisme kogte over, især i Tjetjenien og Georgien. Så er der selvfølgelig regionen længst ude mod øst, hvor Tulipanrevolutionen i Kirgisistan i 2005 blev optakt til en lang periode med politisk ustabilitet, og Xinjiang i det vestlige Kina, hvor uighurerne er blevet mere og mere utilfredse og fjendtligt indstillede, og hvor terrorangreb nu er en så stor trussel, at myndighederne har dekreteret, at et langt skæg er et tegn på mistænkelige hensigter, og har indledt et officielt program, kendt som Projekt Skønhed, for at hindre kvinder i at bære slør.

Der foregår altså mere og andet end Vestens klodsede interventioner i Irak og Afghanistan og brugen af pression i Ukraine, Iran og andre steder. Fra øst til vest rejser Silkevejene sig igen.



Man kan let blive forvirret og foruroliget over de mange rystelser og brugen af vold i den muslimske verden, over religiøs fundamentalisme, sammenstød mellem Rusland og dets naboer eller Kinas kamp mod ekstremismen i landets vestlige provinser. Men det, vi er vidne til, er fødselsveerne i en region, som engang dominerede det intellektuelle, kulturelle og økonomiske landskab, og som nu er ved at dukke op igen. Vi ser tegn på, at verdens tyngdepunkt bevæger sig – tilbage til det sted, hvor det lå i flere tusinde år.



Det er der nogle åbenlyse grunde til. Den vigtigste forklaring er selvfølgelig regionens naturressourcer. Under Første Verdenskrig var monopoliseringen af Persiens, Mesopotamiens og Golfens ressourcer et meget vigtigt punkt, og bestræbelser på at sikre sig historiens største pris har domineret Vestens holdning til denne region lige siden. I dag er der end- nu mere på spil, end da omfanget af Knox D’Arcys fund første gang blev kendt:



De samlede fund af råolie under Det Kaspiske Hav alene udgør næsten det dobbelte af USA’s.1 Fra Kurdistan med de nyeste oliebeholdninger som for eksempel Taqtaq-feltet, hvis produktion er steget fra 2000 til 250.000 tønder om dagen siden 2007 – til en værdi af hundredvis af millioner dollars per måned – til det kæmpemæssige Karachaganak-reservoir på grænsen mellem Kasakhstan og Rusland, der indeholder anslå- et 1,35 billioner kubikmeter naturgas, såvel som flydende gas og råolie, er landene i denne region nærmest ved at segne under vægten af deres naturlige ressourcer.

Nævnes skal også Donbassbækkenet, som strækker sig langs Ukraines østgrænse til Rusland, og som længe har været kendt for sine kulforekomster, der anslås at ligge på cirka 10 milliarder tons. Det er også et område, der får stadig større betydning på grund af de rige mineralforekomster. Nyere geologisk understøttede vurderinger fra US Geological Service har anslået, at der findes 1,4 milliarder tønder olie og 1,2 billioner kubik- meter naturgas plus betydelige mængder af flydende naturgas. Desuden skal nævnes Turkmenistans beholdninger af naturgas.



Her vurderer man, at der er ikke mindre end 19 billioner kubikmeter naturgas under jor- den, og dermed kontrollerer landet verdens fjerdestørste beholdninger. Desuden er der minerne i Usbekistan og Kirgisistan, der udgør en del af Tian Shan-bæltet, som kommer ind på en andenplads efter Witwatersrandbækkenet i Sydafrika med sine guldreserver. Desuden er der fundet beryl, dysprosium og andre ”sjældne jordstoffer” i Kasakhstan, som er helt afgørende for produktionen af mobiltelefoner, bærbare computere og genopladelige batterier såvel som uran og plutonium, der er en vigtig el af fremstillingen af atomenergi – og atomare sprænghoveder.

Også selve jorden er rig og værdifuld. Engang var Centralasiens heste en højt værdsat handelsvare, eftertragtede ved det kejserlige hof i Kina og på Delhis markedspladser, lige så berømte blandt Kijevs krønikeskrivere som dem i Konstantinopel og Beijing. I dag er store dele af græsningsområderne på stepperne blevet omdannet til forbløffende produktive kornmarker i det sydlige Rusland og Ukraine: Så frugtbar og eftertragtet er varemærket tjernozem (ordret oversat: ”mørk jord”), at en ngo har fundet ud af, at der hvert år alene i Ukraine bliver opgravet og solgt af denne jord for henved en milliard dollars.

Konsekvenserne af ustabilitet, uro eller krig i denne region kan ikke alene mærkes på benzinprisen på tankstationer rundt om i verden. Den påvirker prisen på al den teknologi, vi bruger, og endda også på det brød, vi spiser. I sommeren 2010 var vejrforholdene for eksempel årsag til en dårlig høst i Rusland, hvor udbyttet lå en del under det indenlandske behov. Så snart man kendte det sandsynlige underskud, blev der vedtaget et øjeblikkeligt forbud mod international eksport af korn, som skulle træde i kraft inden for en 10 dages frist. Virkningen på de globale kornpriser var øjeblikkelig: De steg med 15 procent på blot to dage. Kampene i Ukraine i begyndelsen af 2014 havde en lignende indvirkning og tvang priserne på hvede drastisk i vejret på grund af frygt for den effekt, det kunne have på landbrugsproduktionen for verdens tredjestørste hvedeeksportør.

Dyrkningen af andre afgrøder i denne del af verden sker efter tilsvarende principper. Engang var Centralasien berømt for Baburs appelsintræer og senere for de tulipaner, der var så eftertragtede i store byer i hele Vesteuropa i 1600-tallet, at kanalhuse i Amsterdam blev udvekslet for enkelte tulipanløg. I dag er det valmuen, der kæmpes om: Dens dyrkning, især i Afghanistan, bidrager til at fastholde det verdensomspændende forbrug af heroin og bestemmer prisen – og selvfølgelig påvirker det også udgifterne til behandling af narkomani og rehabilitering af narkomaner samt udgifterne til bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

Denne del af verden kan virke underlig og fremmedartet for vestlige mennesker og endda fremmedartet helt ud i det bizarre. I Turkmenistan blev der i 1998 rejst en statue af præsidenten, som hele tiden drejer ansigtet i retning af solen, og fire år senere fik månederne nye navne. April måned, der før hed ”Aprel”, blev ændret til ”Gurbansoltan”, opkaldt efter den daværende leders afdøde mor.



Eller nabolandet Kasakhstan, hvor præsidenten, Nursultan Nasarbajev, blev genvalgt i 2011 efter at have vundet hele 96 procent af de afgivne stemmer, og hvor lækkede diplomatiske telegrammer afslører, at popstjerner som Elton John og Nelly Furtado har givet private koncerter for præsidentens familie efter at have fået så fordelagtige tilbud, at de ikke kunne afslå dem. I Tadsjikistan rettede opmærksomheden sig nu mod opførelsen af Centralasiens største teater, efter at landet i en kort periode havde haft rekorden for verdens højeste flagstang. Sammen med teatret bygges også regionens største bibliotek, største museum og rummeligste tehus.

I mellemtiden måtte præsident Aliyev i Aserbajdsjan på den vestlige side af Det Kaspiske Hav – hvis familie amerikanske diplomater har sam menlignet med ”et ry som Corleone-familien fra Godfather” – klare sig med blot en smule mindre overbevisende 86 procent af stemmerne ved de seneste valg. Her ejer præsidentens søn efter sigende en stribe villaer og lejligheder i Dubai til en værdi af hele 45 millioner dollars – eller 10.000 gange en gennemsnitlig årsindkomst for aserbajdsjanerne; ikke dårligt af en 11-årig dreng. Og endelig er der Iran mod syd, hvor en af de seneste præsidenter udtrykkeligt benægter holocaust og beskylder ”vestlige magter og tyranner” for at udvikle hiv-virus, ”så de kunne sælge deres medicin og medicinske udstyr til de fattige lande”.

Det er en region, der for en vestlig bevidsthed er karakteriseret som tilbagestående, despotisk og voldelig. Alt for længe, udtalte udenrigsminister Hillary Clinton i 2011, har Asiens centrum været ”sønderrevet af konflikter og splittelse”, og været et sted, hvor handel og samarbejde er stivnet på grund af ”bureaukratiske barrierer og andre forhindringer for strømmene af varer og mennesker”. Den eneste vej fremad mod ”en bedre fremtid for de mennesker, der lever der”, konkluderede hun, var at prøve at skabe en varig stabilitet og sikkerhed. Først da vil det være muligt ”at tiltrække flere private investeringer”, som – i hendes øjne i hvert fald – er afgørende for social og økonomisk udvikling.

Trods deres tilsyneladende ”anderledeshed” har disse lande imidlertid altid haft afgørende betydning i verdenshistorien på den ene eller den anden måde. De har forbundet Vesten og Østen, virket som smeltedigel, hvor ideer, skikke og sprog har konkurreret indbyrdes lige fra oldtiden til i dag. Og i dag er Silkevejene på vej frem igen – overset og ubemærket af mange.

Økonomerne mangler stadig at vende deres blik mod de rigdomme, som ligger i eller under jorden, under vandet eller begravet i bjergene i de bælter, der forbinder Sortehavet, Lilleasien og Levanten med Himalaya. De har i stedet fokuseret på grupper af lande uden nogen historiske forbindelser, men med målbare værdier, der overfladisk set ligner hinanden. Der tænkes på BRICS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), som der nu ofte er en tendens til at udskifte med MIST-landene (Malaysia, Indonesien, Sydkorea og Tyrkiet). I virkeligheden er det det sande mediterrane område – bogstaveligt talt: midten af jorden – som vi burde koncentrere os om. Det er ikke Det Vilde Østen, ikke Den Nye Verden, som venter på at blive opdaget, men en region og en række forbindelser, der dukker op igen for øjnene af os.



