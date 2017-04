Historiker: De tapreste vikinger drog ikke mod vest - de tog østpå efter silke

I vikingetiden drog de tapreste og mest robuste mænd ikke vestpå, men øst og sydpå, alligevel er det nok de færreste, der forbinder vikingernes togter med Silkevejene. Det er en fejl, mener den anerkendte historiker Peter Frankopan. Læs et uddrag fra hans internationale bestseller "Silkevejene" her

Når vi tænker på vikingerne, ser vi altid billeder for os af angreb mod vest over Nordsøen pa England og Irland, langskibe med stavne, der er formet som drager, der dukker op gennem tagen, fyldt med bevæbnede mænd parate til at voldtage og plyndre. Eller måske tanker vi på, om det lykkedes for vikingerne at finde vej til Nordamerika flere århundreder for Christoffer Columbus og andre søfarendes ekspeditioner.



Men i vikingetiden drog de tapreste og mest robuste mænd ikke vestpå, men øst og sydpå. Mange skabte sig formuer og hostede berømmelse, ikke alene derhjemme, men også i de nye lande, de erobrede. De spor, de efterlod, var heller ikke små og kortvarige, som tilfældet var i Nordamerika.



Østpå skulle de grundlægge en ny stat, der blev opkaldt efter de handlende, rejsende og angriberne, som drog ad de store vandveje, der forbandt Østersøen med Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Disse mænd blev kendt som russtammen eller rhos, måske på grund af deres karakteristiske røde hår, eller mere sandsynligt takket være deres overlegne færdigheder i roning. De var Ruslands fædre.



ANNONCE: Køb bogen her

Det var handel og rigdom i den islamiske verden, som fristede vikingerne i første omgang og fik dem til at bryde op og rejse sydover. Fra begyndelsen af 800-tallet fik skandinaviske mænd kontakt både med livet på stepperne og med kalifatet i Bagdad. Bosættelser blev opført langs floderne Oder, Neva, Volga og Dnepr, og nye knudepunkter etablerede sig som handelsstationer for købmænd, der bragte varer til og fra syd. Staraja Ladoga, Rjurikovo Gorodisjtje, Beloozero og Novgorod (hvilket betyder ”ny by”) var nye punkter, som udvidede de store eurasiske handelsruter helt frem til de fjerneste dele af Nordeuropa.

Læs også: Kinesere og barbarer på Silkevejen

Langskibene, der er så populære i de folkelige forestillinger, blev tilpasset og gjort mindre af rus-folket, så de kunne bæres over korte afstande fra den ene flod eller sø til den næste. Disse både med ét stort hul, sejlede af sted i konvojer på en lang og farlig færd. En tekstsamling fra Konstantinopel fra midten af 900-tallet, som bygger på oplysninger ind- samlet af udsendinge fra Byzans, opremser de krævende og upålidelige forhold, man skulle klare på rejsen sydover.



En række strømfald på Dnestr var særligt farlige: Et sted med en snæver passage i floden var der nogle dødsensfarlige klipper lige i midten, ”som stikker ud som øer. Vandet strømmer så op mod disse, bruser op og vælter ned på den anden side, med en voldsom og frygtindgydende larm.” Denne forhindring havde fået et kælenavn i et anfald af tør humor: ”Fald ikke i søvn”.

Som det fremgår af samme tekst, var rus-folket meget sårbare som ofre for aggressive røvere, der kunne se deres snit til at skaffe sig en hurtig indtjening, når de udmattede rejsende passerede gennem strømfaldene. Petjenegiske nomader kunne ligge på lur, når bådene blev trukket op af vandet, og så gå til angreb og stjæle varerne og forsvinde væk ud i landskabet. Vagter fik ordre om at være i allerhøjeste beredskab mod pludselige overfald. Når skandinaverne var kommet forbi disse farlige steder i god behold, var de så lettede, at de samledes på en ø og ofrede hanekyllinger eller stak pile ind i hellige træer som en måde at takke deres hedenske guder på.

Læs også: Silkevejens glemte historie genopstår

De mænd, som klarede rejsen frem til markederne omkring Det Kaspiske Hav og Sortehavet, var nødt til at være robuste – for nu at sige det mildt. ”De er meget udholdende og stærke”, bemærkede en muslimsk kommentator beundrende. Rus-folket, skrev ibn Fadlan, var høje ”som palmetræer”, men – og det var vigtigere – altid bevæbnede og farlige. ”De bærer allesammen en økse, et sværd og en kniv.”

De opførte sig som bander af hårde kriminelle. For det første: Selv om de kæmpede side om side mod deres fjender, nærede de dyb mistanke til hinanden. ”De går aldrig ud alene for at forrette deres nødtørft,” bemærkede en forfatter, ”men altid sammen med tre af deres fæller, som passer på dem med sværdet i hånden, for de stoler ikke ret meget på hinanden.” Ingen ville holde sig tilbage fra at stjæle fra en kollega, selv om det betød, at man skulle slå ham ihjel. De deltog jævnligt i orgier og havde sex i hinandens tilstedeværelse uden hæmninger. Hvis nogen blev syg, måtte vedkommende klare sig selv. De så også mærkelige ud: ”fra tåspidsen til halsen var de alle tatoveret i mørkegrønne mønstre med tegninger og så videre”. Det var hårde mænd til hårde tider.

Læs også: Rav var Nordens guld

De handlede både med voks, rav og honning og med fine sværd, som vakte beundring i vide kredse i den arabisktalende verden. Men det var en anden forretningsgren, som var mest lukrativ og en kilde til uhyre store pengebeløb, der strømmede nordpå, tilbage ad de store vandveje i Rusland til Skandinavien. Dette demonstreres af de mange fine silkestoffer fra Syrien, Byzans og sågar Kina, som er blevet fundet på begravelsespladser i Sverige, Danmark, Finland og Norge. De må have repræsenteret blot en lille bitte del af de tekstiler, som blev fragtet tilbage, og som ikke har overlevet.

Men det er mønterne, der taler det klareste sprog om, hvor stort omfanget var af de forretninger, der blev gjort med de fjerne regioner. Man har gjort forbløffende rige møntfund langs de store floder, der løber nordpå, og overalt i det nordlige Rusland, Finland, Sverige og frem for alt på Gotland (Sveriges største ø), som viser, at rus-folket tjente enorme formuer på at handle med muslimerne og i randområderne af kalifatet i Bagdad. En fremtrædende specialist i pengevæsenets historie anslår, at mængden af sølvmønter, der blev ført med tilbage fra handel med de islamiske lande, løb op i tifold millioner og måske endda hundredfold millioner – med et moderne udtryk: Det var en forretning i multimilliarddollar-klassen.



ANNONCE: Køb bogen her