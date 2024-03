Boeings topchef træder tilbage efter fejl på fejl

Der skal skiftes ud i toppen hos den amerikanske flyproducent Boeing.

Selskabets administrerende direktør, Dave Calhoun, har meddelt de ansatte, at han fratræder med årets udgang.

Samtidig stopper også Stan Deal, der er øverste chef hos Boeing Commercial Airplanes.

Opsigelserne kommer i kølvandet på hændelsen tidligere på året, hvor et Boeing 737 Max 9-fly mistede et sidepanel, mens det befandt sig i luften og derfor måtte nødlande.

Efterfølgende undersøgelser, som de amerikanske luftfartsmyndigheder har stået for, har vist en række graverende fejl i Boeings kvalitetssikring.

Der er blandt andet konstateret manglende bolte og forkert placerede borehuller, ligesom Boeing har fået besked på at præsentere en plan for, hvordan man vil sikre, at lignende hændelser ikke sker fremover.

Hændelsen har også betydet, at mange Boeing-fly har været tvunget på landjorden, indtil man var sikker på, at de var sikkerhedsmæssigt forsvarlige at flyve i, hvilket har givet udfordringerne hos de flyselskaber, der har Boeing 737 Max 9-fly i deres flåde.

Endelig er Boeing også udfordret, når det gælder om at levere til tiden.

Irske Ryanair har for eksempel måttet varsle ændringer i sin sommerplan, fordi selskabets nyindkøbte fly ikke bliver leveret som planlagt.

Også bestyrelsesformand Larry Kellner har meddelt, at han ikke vil genopstille som formand ved Boeings kommende generalforsamling.

Kellner erstattes af Steve Mollenkopf, der er tidligere administrerende direktør hos den amerikanske mikrochip-producent Qualcomm, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Bloomberg News skilte flyproducenten i februar sig af med Ed Clark, der var chef for udviklingen af 737 Max-flyene.

Clark var også øverste ansvarlig for Boeings fabrik i Renton i delstaten Washington.

Det var på fabrikken i Renton, at flyet, som mistede et sidepanel, var blevet produceret.

