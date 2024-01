Børn bortført i Gråsten er nu igen i deres fars varetægt

De to børn på 10 og 13 år, som nytårsaften blev kidnappet i Gråsten og efterfølgende har befundet sig på deres mors adresse i Tyskland, er nu anbragt i farens varetægt.

Det skriver retten i Hamborgs talsmand Kai Wantzen ifølge Jydske Vestkysten i en pressemeddelelse.

Det sker efter, at Hamborgs højere regionale domstol har truffet en hastebeslutning om, at børnene skal retur til deres far i Danmark.

- Denne hasteforanstaltning er baseret på vurderingen af, at det på nuværende tidspunkt er i børnenes bedste interesse at få dem tilbage til deres far, skriver retten i pressemeddelelsen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Retten lagde desuden vægt på, at børnene havde boet hos faren i næsten to et halvt år, og at "de ifølge farens troværdige forklaring var blevet revet ud af deres miljø under ekstremt stressende omstændigheder".

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst, at bortførelsen skete i forbindelse med, at børnene nytårsnat var ude at se fyrværkeri sammen med deres far i Gråsten.

Flere gerningsmænd overfaldt børnenes far, inden de tvang børnene ind i to biler. Straks efter kørte de til Tyskland. I Danmark efterforskes sagen som vold og frihedsberøvelse.

Medier i Tyskland og Danmark har tidligere omtalt familiens forhold på grund af uenighed mellem forældrene om forældremyndigheden.

I november 2022 blev seks mænd anholdt og sigtet for forsøg på bortførsel af ægteparrets tre børn til Tyskland. I den forbindelse stod moren, Christina Block, frem og beskyldte eksmanden for at have bortført børnene.

I forbindelse med sagen sagde hun, at de seks personer, der blev anholdt, var ansat som sikkerhedsfolk. De skulle beskytte hende og andre familiemedlemmer, mens de var i Gråsten for at få børnene i tale.

En tysk domstol har givet hende retten til at bestemme, hvor børnene skal bo. Det har danske myndigheder siden hen affejet. Myndighederne har vurderet, at det ikke ville gavne børnenes trivsel at bo hos moren.

Børnenes far har tidligere udtalt, at hans ekskone overvåger dem, og at det gør børnene utrygge.

