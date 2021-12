Overfladereddere, redningsdykkere, redningsbåd og isflåder blev sendt til Gentofte for at få børn i land.

To børn reddet i land fra tur på tynd is på Gentofte Sø

To små børn kom søndag formiddag ud på tynd is på Gentofte Sø.

Frygten var, at isen ville bryde, og derfor blev politi og beredskab sendt ud til stedet for at få børnene sikkert på land igen.

Det lykkedes, knap en halv time efter anmeldelsen om de to børns farlige færd.

- Børnene, der var kommet ud på den tynde is på Gentofte Sø, er reddet i land og på sikker grund, uskadte, skriver Beredskab Øst på Twitter kort efter klokken 10.50.

Anmeldelsen om børnenes tur på den tynde is kom omkring klokken 10.30. Meldingen lød, at børnene befandt sig cirka 100 meter ude på isen.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi Christian Kobbernagel oplyste omkring klokken 10.40, at politiet var kørt ud til stedet for at hjælpe, hvis det skulle blive aktuelt, at nogen måtte i vandet efter børnene.

- To små børn er kommet ud på isen. Man er bange for, at isen bryder, så det er lidt kompliceret at gå ud at hente dem, sagde han.

Kort efter klokken 11.00 bekræfter han, at børnene er på land igen og har det godt.

- Den ene kravlede selv ind, mens den anden blev hentet uden større dramatik. Som vi har forstået det, var de ude at kælke. De fik lidt for meget fart på og gled så ud på søen, siger Christian Kobbernagel.

Det var beredskabet, der stod for redningsindsatsen.

På Twitter oplyste Beredskab Øst, at der var sendt folk fra flere stationer til stedet for at få børnene sikkert væk fra isen.

- Omfattende redningsudrykning afsendt til Gentofte Sø. To børn befinder sig på den tynde is cirka 100 meter fra land. Overfladereddere, redningsbåd og isflåder afsendt af stationerne i Gentofte og Lyngby, skrev beredskabet.

Også redningsdykkere blev sendt til stedet med assistance fra Hovedstadens Beredskab.

- Vi er stolte af at kunne assistere Beredskab Øst og endnu gladere på børnenes vegne over, at vi ikke kom i brug, skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter kørt før klokken 11.00.

Det er ikke oplyst, hvor gamle børnene er. Blot at der er tale om "små børn". Der er heller ikke informationer om, hvem der slog alarm om børnenes farlige tur ude på den tynde is.

Gentofte Sø ligger i Gentofte Kommune nord for København. Søen spreder sig over et areal på 36,73 hektar.

Oprindeligt var søen en del større, men i forbindelse med Lyngbyvejens udvidelse blev søen indskrænket. Det skete i 1970'erne. I dag er søens omkreds på godt 2,5 kilometer.

/ritzau/