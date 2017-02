Seks-årige piger ser mænd som de mest intelligente

Allerede i en alder af seks år har piger en opfattelse af, at mænd repræsenterer det kloge køn, viser amerikansk undersøgelse. Børn skal nok lære nuancerne at kende, når de bliver ældre, mener kønsforsker

”På mit arbejde findes en person, som er helt specielt. Personen er meget klog, ordner sit arbejde hurtigere end alle andre og svarer altid først på de svære spørgsmål.”



Hvilket køn vil du gætte på, at denne person har?



Det spørgsmål skulle 240 amerikanske børn i alderen fem til syv år svare på, og da psykologen bag undersøgelsen, Lin Bian, talte svarene op, fik hun sig en overraskelse.



Mens både piger og drenge blandt de fem-årige pegede på, at den kloge person måtte tilhøre deres eget køn, ændrede svarene sig nemlig blandt de seks- og syvårige børn. Her troede drengene fortsat, at personen var en mand. Men blandt pigerne var der nu færre, som pegede på, at den intelligente kollega måtte være en kvinde. Undersøgelsens resultater kommer ikke bag på kønsforsker Karen Sjørup, lektor ved Roskilde Universitet.

”Den samfundsmæssige forståelse af, hvem der har magten, bliver tydeligere, når man kommer op i skolealderen og bliver mere opmærksom på nogle kønnede hierarkier. Måske er skolelederen en mand, og hvis barnet ser, at mænd i blå jakkesæt er beslutningstagere og bliver præsenteret for historiens mandlige mærkepersoner, bliver det bekræftet i en patriarkalsk grundopfattelse,” siger Karen Sjørup.



Hun mener, at det havde været interessant, hvis undersøgelsen også havde omfattet børn ned til tre-års alderen.



”Jeg vil tro, at hvis man havde lavet undersøgelsen hos lidt yngre børn, så havde både drenge og piger peget på kvinden, som mest intelligent. Når man er et lille barn, bevæger man sig langsomt ud af moderens sfære og ind i en mere samfundsmæssig sfære - og dermed også mere ind i mandens sfære. Flere undersøgelser viser også, at man i langt højere grad som helt lille barn forbinder moderen med det magtfulde,” siger kønsforskeren.

Selvom hun generelt går ind for, at børn får en nuanceret kønsrolleforståelse, peger hun også på, at man i den alder ikke må gøre børnene alt for forvirrede omkring deres identitet.



”Som seks-årig tænker man i nogle ret enkle modeller, hvor man prøver at skabe nogle fixpunkter for at forstå verden. Der er far og mor-rollerne meget enkle,” siger Karen Sjørup.



Hun mener ikke, at man skal blive nervøs over børnenes meget firkantede tankegang. For de skal nok selv få øje på nuancerne, når de bliver ældre. Her i Danmark er der allerede masser af eksempler på, at de traditionelle kønsrollemønstre er i opbrud. På den politiske scene er der i disse år mange unge kvinder, der gør sig bemærket. Og indenfor lægevidenskaben, som traditionelt har beskæftiget mange mænd, er det nu primært unge kvinder, der har karaktererne til at komme ind på studierne, nævner kønsforskeren. Samtidig er det heller ikke unormalt at se mænd arbejde indenfor traditionelle kvindejob som pædagog eller sygeplejerske.



”Det betyder, at man i fremtiden vil se mere til den berømte kvindelige kræftlæge end den mandlige,” spår Karen Sjørup.