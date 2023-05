Bøssemager dømt for at forsyne kriminelle med skydevåben

Det endte med den højest mulige straf, da Østre Landsret onsdag skulle udmåle straffen til en 52-årig bøssemager.

Otte års fængsel er straffen til Peter Als Nerving, der er uddannet bøssemager, og er kendt skyldig i besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Det oplyser Peter Messerschmidt, der er anklager ved Statsadvokaten i København.

Sagen begyndte i november 2020, da politiet ransagede hos Peter Als Nerving og fandt skydevåben og ammunition overalt i hans værksted på Hvidovre Strandvej.

I byretten kom det frem, at der hos bøssemageren blev fundet 13 ulovlige skydevåben foruden en række våben, som han havde tilladelse til.

I værkstedet ombyggede bøssemageren flere ellers ufarlige gas- og signalpistoler til at kunne skyde med skarpt. Desuden solgte han skydevåben ulovligt.

- Det er en form for professionel virksomhed, hvor man systematisk har ombygget gas- og signalpistoler og forsynet den kriminelle underverden i et stort antal, siger Peter Messerschmidt.

Otte års fængsel er den maksimale straf for besiddelse af skydevåben, når man ikke bruger en særlig paragraf til at hæve straffen i ekstraordinære sager.

Dermed endte Peter Als Nerving med en hårdere dom, end da Retten i Næstved i marts sidste år idømte ham syv et halvt års fængsel. Han havde selv anket til landsretten.

I byretten forklarede han, at han gerne rådgiver om våben og ser bekendtes våben igennem. Men han afviste at have solgt våben.

Han fortalte, at de ulovlige skydevåben var hans afdøde fars. Desuden afviste han selv at have tilvirket gas- og signalpistoler.

- Jeg har våbentilladelse. Derfor er der ikke nogen grund til, at jeg bygger noget som helst om, lød det dengang.

To andre mænd er også dømt i landsretten. Alle tre har de væsentligste nægtet sig skyldige.

- De her våben kan kun bruges i den kriminelle underverden. Der er ingen lovlige formål med dem. De to medtiltalte har også en relation til en klub, siger Peter Messerschmidt.

En 43-årig mand er idømt fængsel i tre år, hvilket er en stadfæstelse af byrettens dom. Han har modtaget en gas- og signalpistol, der var tilvirket til at kunne skyde med skarpt.

Pistolen fik han af en 30-årig mand, som er idømt to år og tre måneders fængsel i sagen. Det er tre måneder mindre, end han fik i byretten.

Våbnet havde den 30-årige forinden fået af en fjerde mand - Johnny Carit Mikkelsen - som ifølge anklageskriftet havde fået det af Peter Nerving.

Johnny Mikkelsen blev i byretten idømt seks års fængsel for at have videresolgt skydevåben og ankede ikke.

Flere andre er dømt i særskilte sager.

/ritzau/